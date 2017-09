Plataforma do Legislativo disponibiliza uma série de cursos à distância

Servidores do Poder Legislativo e comunidade em geral podem participar de cursos a distância pela Plataforma Saberes, do programa Interlegis, do Senado Federal. São diversas categorias disponibilizadas por meio de um clique onde o aluno faz o próprio horário de estudo.

Em Roraima, a Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa de Roraima, está em processo de divulgação sobre os cursos do Interlegis, programa do Senado Federal em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Segundo o pedagogo Marcos Rodrigues, a pessoa não precisa estar em uma sala de aula para adquirir mais conhecimento. “Até por ser uma capacitação na modalidade à distância, a pessoa não precisa ter só esse tempo, aquele horário, ela faz o horário dela”, esclareceu.

Para se inscrever, o interessado deve realizar um cadastro no site www.saberes.senado.leg.br. Na plataforma Saberes, os candidatos terão acesso a cursos on-line com tutoria, sem tutoria, formação interna, videoaulas, pós-graduação e oficinas Interlegis. Entre os cursos estão: Cerimonial no Ambiente Legislativo; Conhecendo o novo Acordo Ortográfico; Deveres, Proibições e Responsabilidades do Servidor Público Federal; Introdução ao Direito Constitucional, ao Direito do Consumidor; O Poder Legislativo; Política Contemporânea; entre outros.

O trabalho de divulgação iniciou em Rorainópolis, durante a realização do programa ‘Assembleia ao Seu Alcance’. “A educação é uma das bandeiras do presidente Jalser Renier, que tem nos cobrado e temos colocado para toda a comunidade essa oportunidade”, completou o pedagogo.

E a cada curso concluído, será emitido um certificado pelo Senado Federal. Além do site, os interessados podem obter mais informações na sede da Escola do Legislativo, localizado na Agnelo Bittencourt, nº 216, no Centro, ou pelo telefone 4009-4848.

Yasmin Guedes