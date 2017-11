Plano de Turismo de Boa Vista é elaborado pelo trade local em parceria com o MTur

A Prefeitura de Boa Vista realizou na manhã desta quinta-feira, 30, a solenidade de validação do Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável (PDITS), fazendo com que Boa Vista deixasse de ser a única capital que não possuía, junto ao Ministério do Turismo, um Plano Municipal de Turismo. O ato aconteceu na plataforma superior da Orla Taumanan, com a presença da prefeita Teresa Surita e de diversos representantes do trade turístico da capital.

De acordo com a prefeita, o PDITS foi construído em parceria com o Ministério do Turismo, em Brasília, e com todos os empresários da área em Boa Vista. O plano facilita financiamentos, tanto para o poder público, quanto para o poder privado. “Sem o Plano de Turismo não há condições de fazer financiamentos. A ideia é incrementar o turismo dentro da nossa cidade, que está cada dia mais linda e recebendo pessoas novas para admirar toda essa beleza, além da geração de emprego e renda”, destacou.

A Superintendência de Turismo, da Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura (FETEC), tem focado em ações para estruturar a construção de mecanismos e políticas de suporte às atividades da Área Turística de Boa Vista. De acordo com Alda Amorim, superintendente de turismo, o plano será instrumento norteador para a caminhada do turismo municipal. “Hoje não somos apenas uma estatística para o Ministério, temos em mãos um instrumento baseador. A única exigência da prefeita Teresa é que ele fosse escrito com a participação dos vários setores do turismo e hoje esta missão foi cumprida”, destacou.

A capital de Roraima é a porta de entrada para ofertas turísticas de todo o estado de Roraima e, por isso, recebe uma atenção especial na gestão da prefeita Teresa. O turismo é uma atividade econômica que movimenta uma longa cadeia produtiva, desde as empresas aéreas e rodoviárias, passando por operadoras e agências de turismo, restaurantes, rede hoteleira, proprietários de atrativos, além dos profissionais autônomos e do comércio em geral.

O Plano de Turismo pretende subsidiar a captação de recursos nacionais e internacionais por meio de ações próprias, parcerias e convênios que possam impulsionar todo o setor no Estado, principalmente na capital, além de apresentar produtos e alternativas sustentáveis e competitivos, capazes de permitir a geração de renda da comunidade local e o fortalecimento do empresariado, sem descuidar do meio ambiente.

O PDITS/Boa Vista foi elaborado com participação de entidades públicas e privadas, do setor empresarial turístico, de outras instituições e da sociedade civil, cujas funções e decisões impactam direta ou indiretamente no desenvolvimento do turismo.

Jéssica Costa