Plano de Agronegócio: Prefeitura inicia a primeira etapa do Projeto

Na manhã desta quarta-feira, 6, no auditório da Escola Agrotécnica da Universidade Federal de Roraima (EAGRO/UFRR), a Prefeitura de Boa Vista através da Secretaria de Agricultura e Assuntos Indígenas (SMAI), deu início a primeira etapa do Plano Municipal de Desenvolvimento do Agronegócio (PMDA) com um dia de Campo que abordou o tema análise de solo.

Participaram da ação produtores rurais já habilitados no projeto, além de profissionais da área, docentes da EAGRO, bem como alunos da instituição. A primeira palestra falou sobre o cultivo da soja e do milho, e foi proferida pelo Engenheiro Agrônomo, diretor técnico da SMAI, Fábio Güths.

A palestra seguinte foi ministrada pelo engenheiro Agrônomo Ademir Schirmer, representante da empresa Drakkar solos, responsável pelo trabalho de coleta, análise e interpretação de solo, que será realizado nas áreas habilitadas para o PMDA. Ele falou sobre a metodologia de coleta de amostras de solo no sistema de agricultura de precisão e a interpretação das análises.

De acordo com Fábio Güths os assuntos abordados buscaram esclarecer todas as dúvidas dos produtores quanto ao processo que será iniciado: o da coleta e análise do solo. “É um procedimento que norteará a pesquisa sobre o que a terra precisa para produzir com eficiência. Os produtores ficaram muito satisfeitos com a explanação e puderam dirimir muitas dúvidas”, frisou.

O produtor Enio Carlos Pasquali destacou que produz há 13 anos em Boa Vista e que já conhece as estações bem definidas. “Nós temos a oportunidade de produzir com quantidade e melhorar a qualidade da nossa produção gerando renda para nossa família”, concluiu.

PMDA

O Plano municipal de Desenvolvimento do Agronegócio veio para afirmar Boa Vista como a melhor fronteira agrícola e um município estruturado e com condições de ser autossuficiente e receber grandes investimentos. Após o dia de campo, a equipe técnica iniciará o processo de coleta das amostras do solo para análise. O resultado será obtido em torno de 20 dias.