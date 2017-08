Planetário Digital inaugurado no Pátio Roraima Shopping permite “viagem ao espaço”

Imagine poder observar o céu “mais de perto” e de forma detalhada? Isso agora será possível através do Planetário Digital, instalado no Pátio Roraima Shopping no dia 28 de agosto. A atração permite ao público embarcar em uma viagem simulada pelo sistema solar, com projeções em 360º e em 3D, além de experimentar efeitos atmosféricos, como pôr-do-sol e um céu mais azul. O Planetário está montado no primeiro piso do shopping e a visitação ocorre das 14h às 22h durante todos os dias da semana.

O Planetário Digital é uma idealização da empresa Education Business Solutions (EBS), de Manaus (AM), e está em exposição desde 2015. A atração já passou por cidades como Aracaju, Salvador, Brasília, além da própria capital amazonense, conforme informou o proprietário da EBS, Giordano Bruno.

“Os modelos de planetários que utilizamos são distribuído pela empresa norte-americana Digitalis Education, a qual somos parceiros. Desde 2016 tentamos viabilizar este evento em Boa Vista, em algumas visitas que fizemos, mas acreditamos que tudo tem a hora e a padeceria certa. Esperamos atingir o máximo de pessoas possível, visto que já percebemos que a cidade gosta de temas relacionados à astronomia”, afirmou.

O Planetário montado no Pátio Roraima permite uma série de efeitos que não eram possíveis nos equipamentos analógicos, como simular o céu de algum ponto na terra ou de outros planetas, mover-se para a frente ou para trás no tempo em velocidades variáveis, experimentar efeitos atmosféricos como pôr-do-sol ou um céu azul e muitos outros.

O sistema permite ainda a exibição de filmes em um formato próprio para o domo (cúpula convexa, quando vista de baixo para cima, ou arredondada) que são verdadeiras imersões em temas específicos, como, por exemplo, a origem e as principais características dos planetas do sistema solar. Cada sessão possui 25 minutos de duração.

“A atração é uma excelente ferramenta para estimular o gosto pelas ciências, encantando crianças e adultos. Não apenas escolas, mas toda a comunidade. Alunos, pais e professores, bem como o público de maneira geral, podem participar e assistir as sessões do planetário. Além de instrumento didático, o planetário é também uma ótima opção de entretenimento cultural”, acrescentou Giordano.

Para o Pátio Roraima, o Planetário Digital é uma maneira de atrair ainda mais famílias ao shopping, como enfatizou a gerente de Marketing, Aline Aguiar. “A atração é voltada para um público amplo e diverso, desde crianças até a terceira idade. Teremos também sessões destinadas exclusivamente às escolas da capital, uma forma de agregar conhecimento e interesse por ciências e astronomia entre a criançada. Será uma temporada curta, de muita diversão, curiosidades e esperamos a presença de todos para fazer essa ‘viagem no espaço’ junto com a gente. Não deixe de vir conferir”.

Promoção “Comprou, ganhou”

O Pátio Roraima lançou uma promoção especial para visitação à atração inédita chamada. A “Comprou, Ganhou” funciona da seguinte maneira: a partir de R$ 150 em compras nas lojas do shopping, em qualquer forma de pagamento, o cliente ganha um ingresso para uma sessão no Planetário Digital. A promoção é válida para notas fiscais até o dia 31 de agosto e só pode ser trocado um ingresso por CPF (vale destacar que só será aceito as notas fiscais com o CPF do cliente que efetuará a troca). O balcão de trocas está localizado no primeiro piso do shopping, próximo à saída para o Lifestyle. O vale-planetário deve ser utilizado até o dia 03 de setembro, das 14h às 22h, de acordo com a disponibilidade de vagas por sessão.

Serviço

O que: Planetário Digital no Pátio Roraima

Quando: Todos os dias da semana

Onde: primeiro piso do Pátio Roraima Shopping

Que Horas: das 14h às 22h

Quanto: R$ 20 (entrada inteira) e R$ 10 (meia entrada). Quem paga meia entrada: crianças a partir de cinco anos até 10 anos, estudantes e professores (mediante comprovação), militares (mediante comprovação), funcionários públicos (mediante comprovação) e idosos a partir de 60 anos.

Informações e Reservas Escolares: (92) 99132-3885.

