Planejamento e controle rígido dos gastos fazem o município sofrer menos com a redução das receitas

Apesar da redução das receitas públicas em todo país, o que afeta diretamente os municípios, a Prefeitura de Boa Vista está conseguindo manter o equilíbrio das contas públicas sem a adoção de medidas drásticas, ao contrário da maioria dos municípios brasileiros que amarga as consequências da crise financeira.

De acordo com levantamento da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), cerca de 80% dos municípios que informaram o quadro de suas finanças ao Tesouro Nacional já estão com as contas no vermelho.

Desde o agravamento da crise em 2014, a Prefeitura de Boa Vista adotou uma política de austeridade, ou seja, controle rígido dos processos e gastos públicos. O planejamento leva em conta a melhor relação entre custo e benefício. O momento é de cautela, como alerta a prefeita Teresa Surita.

“O Brasil vive momentos de crise e Boa Vista também, mas para que possamos manter os serviços e compromissos firmados estamos fazendo ajustes necessários para a manutenção do equilíbrio das contas, sem prejuízo à população e aos nossos servidores”, disse a prefeita Teresa Surita.

O controle rígido dos gastos segue para 2017, que tem orçamento estimado em R$ 1,1 bilhão (em aprovação na Câmara dos Vereadores). Parte dessas receitas é vinculada, ou seja, tem finalidade específica previamente determinada, é o caso do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação), Saúde e convênios. Com isso, o município deve trabalhar com um orçamento real de R$ 670 milhões na gestão das demais áreas.

Os recursos são oriundos de transferências obrigatórias feitas pela União, sendo a principal o Fundo de Participação dos Municípios (FPM); pelo governo estadual, por meio do IPVA e ICMS; além dos convênios; e da arrecadação municipal, através da cobrança de impostos (IPTU, ISS) e taxas (iluminação e coleta de lixo).

No entanto, algumas dessas receitas não tiveram o crescimento previsto e ficaram abaixo da inflação, é o caso do FPM, estimado em R$ 367 milhões para o ano que vem. Em 2016 a prefeitura sentiu a queda de receitas importantes como IPVA, que reduziu 2%. A arrecadação com taxas caiu 5%. Já as empresas que devem ao município deixaram de pagar um milhão de reais.

O secretário municipal de Economia, Planejamento e Finanças, Márcio Vinícius, explicou que o município também tem tido dificuldades para receber as transferências obrigatórias do governo estadual. “O repasse do ICMS pelo governo estadual vem sofrendo sucessivos atrasos. O recurso é direito do município e representa uma receita que faz falta aos cofres da prefeitura, em média R$ 10 milhões por mês. O município precisou acionar a justiça para garantir que os últimos repasses, que são obrigatórios, fossem feitos”, disse.

Vinícius alertou que a situação fica cada vez mais delicada conforme o agravamento da crise econômica, o que exige medidas de prudência. “O sinal amarelo já acendeu, por isso, traçar prioridades e manter o controle dos gastos públicos é essencial para que os serviços oferecidos ao cidadão não sofra impacto, como não sofreu até agora. Por conta do planejamento, nós conseguimos manter todos os compromissos, seguindo o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal”, completou.

Medidas para enfrentar a crise garantem pagamento em dia e continuidade dos serviços públicos

O planejamento da gestão municipal foca em resultados e na garantia do cumprimento de compromissos prioritários como o funcionamento dos serviços públicos, continuidade das obras, pagamentos dos servidores e fornecedores, sem atraso e parcelamento.

Desde o início desta gestão, em 2013, na primeira semana de cada ano, a prefeitura distribui o calendário de pagamento do servidor público, com as informações referentes ao dia que o salário será pago até dezembro, bem como a data das duas parcelas do 13º salário. Nos quatro anos desta gestão de Teresa Surita nunca houve atraso.

A prefeitura reduziu os contratos para garantir a manutenção do equilíbrio das contas do município. Essa medida possibilitou que outras áreas não fossem afetadas, permitindo a manutenção da folha de pagamento sem corte de servidores, por exemplo. Outra medida adotada foi a redução do consumo de energia, água, frota de veículos, material de expediente e combustível.

A Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças adotou uma política de diálogo com os empresários para regularizar as empresas que tinham pendência com o município. Uma forma de devolver a legalidade das empresas para que possam trabalhar gerando emprego e renda.

A prefeita Teresa Surita ressaltou que a situação exige cautela, mas que todos os compromissos serão mantidos. “Continuem acreditando que vamos continuar a executar o projeto de transformar Boa Vista na melhor capital em qualidade de vida do país, mesmo com a crise, pois temos uma população que acredita que o que nós falamos, nós fazemos e juntos poderemos superar mais um momento difícil vivido pelo Brasil e por Roraima”, completou.

Gleide Rodrigues