Placas de trânsito recuperadas por jovens do Projeto Crescer são reimplantadas

A Superintendência Municipal de Trânsito (Smtran), começou a instalar nesta quinta-feira, 23, as placas de trânsito que foram recuperadas pelos alunos da Oficina de Trânsito do Projeto Crescer. A instalação contempla a segunda etapa de placas recuperadas, contabilizando 36 no total: 18 de Pare, 13 de Proibido Estacionar e 5 Siga em Frente.

Na primeira etapa foram recuperadas e entregues a Smtran 26 placas: 21 de Pare e 5 de Siga em Frente. O trabalho, além de ter um custo menor, tem papel social, gera economia de cerca de 50% no preço de uma placa nova.

O superintendente municipal de trânsito, Gilvan Santos, explicou que como a Smtran ainda não dispõe de uma oficina que permita fazer a recuperação das placas, a iniciativa do Projeto Crescer é muito válida, tendo em vista a dificuldade no que diz respeito à sinalização vertical por conta das inúmeras ações de vândalos, que fazem com que as placas sejam amassadas, danificadas e até mesmo furtadas.

“Temos hoje uma grande quantidade de placas que foram retiradas das ruas por conta de não estarem mais oferecendo condições de visibilidade, por sofrerem desgaste natural, por conta do vandalismo, então a ideia é fornecer essas placas que foram removidas das ruas para a oficina de trânsito do Projeto Crescer para que os jovens façam esse trabalho de recuperação e em seguida a gente possa colocá-las para utilização novamente”, disse.

Quem trabalha diretamente na recuperação das placas destaca inúmeras vantagens nesse processo. “O Trabalho de recuperação das placas é um aprendizado. É também um exemplo para sociedade, porque enquanto tem gente destruindo, a gente está recuperando”, frisou o integrante do Projeto Crescer Cassiano Davy, de 16 anos.

Dados

Só no ano passado, mais de duas mil placas de sinalização foram substituídas por estarem desgastadas pela ação do tempo ou danificadas por acidentes, vandalismo ou, ainda, terem sido furtadas. No primeiro semestre deste ano foram mais de 400 placas.