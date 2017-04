Pioneiros da Contabilidade serão agraciados com a Comenda Orgulho de Roraima

A Assembleia Legislativa de Roraima aprovou nesta quarta-feira, 19, o Projeto de Decreto Legislativo que concede a Comenda Orgulho de Roraima para as instituições de ensino e de classe e para os profissionais e dirigentes classistas ligados a história da contabilidade roraimense.

O projeto é de autoria do deputado estadual, Mecias de Jesus e a entrega da Comenda deve ocorrer em cerimônia na Casa, no dia 25 de abril – Dia do Contabilista. “Com a entrega das Comendas, vamos marcar com chave de ouro o reconhecimento do Legislativa a essa tão importante classe de profissionais”, afirma o parlamentar.

Pelo projeto, serão agraciados com a Comenda, o Conselho Regional de Contabilidade de Roraima – CRC-RR, a Escola Estadual Euclides da Cunha, a Escola Estadual Gonçalves Dias, o Curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal de Roraima (UFRR), o Curso de Ciências Contábeis na Faculdade Cathedral, o Curso de Bacharelado em Ciências Contábeis da Universidade Estadual de Roraima (UERR), o Curso de Ciências Contábeis da Universidade Virtual de Roraima (UNIVIRR) como as instituições que fizeram surgir e consolidaram a categoria no Estado.

Profissionais

Igualmente serão homenageados os profissionais pioneiros e os dirigentes das entidades ligadas aos contabilistas, dentre eles, Manoel Dantas Dias, presidente do CRC-RR na gestão 1996/1997 e fundador da Associação dos Contabilistas; Pedro Nunes Ferraz da Silva, presidente do CRC-RR nas gestões 1998/1999 e 2000/2001; Francisco Fernandes de Oliveira, presidente do CRC-RR nas gestões 2002/2003, 2004/2005, 2014/2015 e 2016/2017; José Alves Pereira, presidente do CRC-RR nas gestões 2006/2007 e 2008/2009.

Também, Marcelo Bezerra de Alencar, presidente do CRC na gestão 2010/2011; Cláudio Barbosa de Oliveira, presidente do CRC-RR na gestão 2012/2013; Carlos Augusto Vasconcelos de Lima, técnico em contabilidade e detentor do Registro RR-000001/O, expedido em 1959; Agamenon Nasser Fraxe, técnico em contabilidade detentor do Registro RR-000002/O, expedido em 1959; Francisco das Chagas Duarte, Contador, detentor do Registro RR-000003/O, expedido em 1960;

Além de, Paulo do Vale Pereira Filho, técnico em Contabilidade, detentor do Registro RR-000004/O, expedido em 1961; Rubem da Silva Bento – técnico em Contabilidade, detentor do Registro Profissional RR-000005/O, expedido em 1966; Maria de Fátima Bezerra da Silva, fundadora e primeira presidente do SESCON/RR (Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas no Estado de Roraima); José Soares Belido e Auxiliadora Oliveira de Araújo, também fundadores do SESCON/RR.

Mecias de Jesus destaca a importância destes profissionais para a vida das pessoas e das empresas de nosso Estado. “Desta forma, propomos esse Decreto Legislativo para que, nesse primeiro momento, sejam homenageados esses pioneiros, incluindo as instituições e num segundo momento outras pessoas que consolidaram a contabilidade em Roraima possam também ser justamente homenageados”, afirma.

História

O primeiro Curso Técnico em Contabilidade que se tem notícia no Estado de Roraima foi o da Escola Estadual Euclides da Cunha, a partir de 1951. A Escola Estadual Gonçalves Dias também foi importante no ensino da Contabilidade, contribuindo com a formação de mais Técnicos de Contabilidade para o Estado de Roraima, na década de 1970.

Em 1985, foi criada a Associação Profissional dos Contabilistas de Roraima – APCRR, tendo como fundadores, os contadores Manoel Dantas Dias, Francisco Fernandes de Oliveira, Glória Tramontina Pozzatti, Williams Jahnsen Ferreira da Silva, Cristina Regina da Silva Leite e Técnicos em Contabilidade Mário Roberto de Souza Torreyas, Haroldo de Assis Medeiros. O seu primeiro presidente foi o Contador Manoel Dantas Dias.

O Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas no Estado de Roraima (SESCON/RR), foi fundado em 30 de abril de 1993. A Delegacia do Conselho de Contabilidade foi instalada nos anos de 1970, para atender a crescente demanda da região, tendo como primeiro responsável pela delegacia, o Técnico de Contabilidade Paulo Pereira do Vale.

Em 28 de junho de 1995, foi criado o Conselho Regional de Contabilidade de Roraima – CRCRR e teve 11 presidentes até a presente data.

Os primeiros

O primeiro profissional a se registrar no CRCRR foi o contador Carlos Augusto Vasconcelos de Lima, também conhecido como Carlos Freire ou Carlinhos Freire. Esse apelido foi adquirido em virtude dos negócios da família: os Supermercados Freire.

Ensino Superior de Contabilidade

O Curso de Ciências Contábeis foi um dos primeiros cursos a ser oferecido pela Universidade Federal de Roraima em 1991. Posteriormente, o curso passou a ser ofertado pela Faculdade Cathedral, em 2001 e Faculdade atual da Amazônia, atualmente, Centro Universitário Estácio da Amazônia.

O curso de Bacharelado em Ciências Contábeis da Universidade Estadual de Roraima – UER foi criado em 29 de maio de 2006. A Fundação UNIVIRR oferta o curso de Ciências Contábeis em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, por meio da UAB – Universidade Aberta do Brasil, na modalidade EaD – Educação à Distância desde 2008.