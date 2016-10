PF prende duas traficantes com 15 Kg de Skunk

A Polícia Federal em Roraima prendeu na tarde desta sexta-feira, 7, as nacionais D.K.M.M., de 22 anos, manicure, residente em Manaus, e A.C.L.N., de 23 anos, estudante, residente em Boa Vista, em flagrante por crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da lei 11.343/06.

A abordagem foi realizada no Aeroporto Internacional de Boa Vista, no momento em que ambas se preparavam para embarcar no voo de 14:55 com destino a Fortaleza, CE.

Na ação policial foram apreendidos aproximadamente 15 kg de Skunk, que é uma espécie de maconha (Cannabis) com alto teor de THC, o qual constitui a substância psicoativa.

As presas transportavam a droga em duas malas e a princípio não se conheciam e viajavam separadamente para a capital do Ceará.

As presas foram encaminhadas à Penitenciária Agrícola à disposição da Justiça.

Qualquer pessoa pode denunciar tráfico de drogas à Polícia Federal em Roraima através do telefone (95)3621-1500.