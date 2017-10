Peti-RR promove atividades lúdicas e informativas em escola do bairro Tancredo Neves

Os alunos da Escola Estadual Darlene Severino da Silva, no bairro Tancredo Neves, participaram de uma programação especial nesta quarta-feira, 11. A equipe da Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social), por meio do Peti-RR (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), promoveu atividades recreativas e informativas para os mais de 300 alunos da unidade.

Foi um momento para receber informações sobre o que é e como combater o trabalho infantil, além de comemorar de forma antecipada o dia das crianças com brincadeiras tradicionais, como corrida do ovo, jogos de tabuleiro, dança das cadeiras, entre outras.

A coordenadora estadual do Peti-RR, Rita Melo, falou sobre a importância de momentos como esse junto aos estudantes. “É um público que precisa ser informado, já que também disseminam essas informações na família, além de aproveitarem para ter um momento de lazer, brincadeiras e interação”.

Letícia Vitório Almeida da Costa, de 13 anos, aprovou a iniciativa. “É muito bom sair da sala de aula e fazer algo diferente na escola. Adorei”.

O diretor da escola, Paulineli Filgueira Pantoja, enfatizou que as atividades lúdicas e de lazer devem fazer parte da vida da criança, que contribuem tanto para seu desenvolvimento como no ambiente escolar.

“Essas atividades promovem ainda mais a vontade da criança em estar na escola e, com parcerias como essa da Setrabes, torna-se possível realizar esses momentos”.

Programação

Nesta sexta-feira, 12, será promovida uma atividade recreativa especial no Parque Anauá, a partir das 16h. Serão realizadas atividades recreativas conduzidas pelo Corpo de Bombeiros, dentre elas, o arvorismo, além de danças, apresentação teatral e brinquedos infláveis para garantir a diversão dos pequenos.