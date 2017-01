Pessoas com deficiência: Sine-RR registra aumento de mais de 700% na contratação

A Setrabes (Secretaria Estadual do Trabalho e Bem Estar Social), por meio do Sine-RR (Sistema Nacional de Emprego de Roraima), comemorou o fechamento de 2016 com saldo positivo no tocante à inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Dados do setor apontam que a contratação de pessoas com deficiência em 2016 ultrapassou em 125% a meta estipulada para o ano passado.

O aumento também foi significativo em relação aos anos anteriores. Somando os números dos anos de 2013 e 2014, apenas 17 pessoas com deficiência foram contratadas pelas empresas em Roraima. Já nos dois últimos anos houve uma evolução considerável e mais de 125 foram inseridos no mercado de trabalho, o que representa um aumento de mais de 700% em relação ao biênio anterior.

A secretária Emília Campos explica que os números são frutos de muito trabalho e dedicação em prol dos que mais precisam. “Esse é o resultado de ações internas, parcerias e campanhas de incentivo, como as três edições do Dia D para potencializar a contratação da pessoa com deficiência. Diariamente, nossa equipe de captação tem trabalhado em busca de vagas, além das visitas às empresas para fecharmos parcerias e orientação aos empresários. A dedicação é incansável para facilitar o acesso desses candidatos ao mercado de trabalho”.

A mudança de pensamento por parte dos empregadores em relação à contratação de deficientes também é outro fator a ser comemorado pela Setrabes. Segundo Nahylton Távora, coordenador do Sine-RR, após receberem as visitas técnicas, os empresários estão se conscientizando mais sobre o papel dessa categoria no mercado de trabalho.

“Nas nossas visitas sempre tentamos quebrar aquela barreira de que as pessoas com deficiência eram capacitadas apenas para exercer cargos figurativos, ou seja, para cumprir uma determinação. Orientamos os empresários para avaliar a competência, o currículo, a qualificação dos candidatos, e não a deficiência. Aos poucos conseguimos mudar essa visão e, prova disso, é de que hoje, existem pessoas com deficiência ocupando cargos de alto escalão nas empresas”.

Para se inscrever no Sine-RR, o candidato deve se dirigir ao prédio da Setrabes, localizado na Avenida Mario Homem de Melo, 2310, no bairro Mecejana, munidos da carteira de trabalho, CPF, RG, comprovante de residência, além de certificados que comprovem a qualificação profissional. O horário de atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30 e das 14h às 17h30.

Mário César Filho