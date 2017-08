Pessoas com Deficiência: Nerf convoca população para atualização cadastral

O Governo de Roraima adquiriu 220 novas cadeiras de rodas para tetraplégicos cadastrados no PAPD (Programa de Atenção e Prevenção as Deficiências). No entanto, o Nerf (Núcleo Estadual de Reabilitação Física 05 de Outubro) está com dificuldade em contatar as pessoas cadastradas, devido à desatualização dos dados fornecidos.

O PAPD cadastra pessoas com deficiência, definindo os critérios para dispensação de órteses, próteses, meios auxiliares de locomoção e outros insumos. O programa atende todos os municípios do Estado, em todas as faixas etárias.

Para receber cadeiras de rodas, muletas e andadores, as pessoas devem procurar o quanto antes o Nerf ou entrar em contato pelo telefone 3627-7196 para informações. O usuário deve atualizar o seu cadastro e depois passar por uma avaliação médica na unidade e, se atender todos os critérios, pode receber a cadeira imediatamente.

A diretora do Nerf, Camila Gaviolli, explicou que até o momento foram entregues apenas 30 cadeiras. “Ligamos para os números fornecidos no cadastro, mas a maioria está desligado ou inexistente”, disse.

As cadeiras de rodas para tetraplégicos estão disponíveis nos tamanhos infantil e adulto, proporcionando maior conforto, fácil manuseio e leveza. Este ano, está prevista a aquisição de mais cadeiras de rodas dos tipos padrão, motorizada, para banho com assento sanitário e dispositivos auxiliares.

Para se cadastrar no PAPD a pessoa deve comparecer ao Núcleo, apresentar cópias dos seguintes documentos: Solicitação do fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional indicando o tipo de material necessário, RG, CPF, cartão do SUS (Sistema Único de Saúde) e comprovante de residência.