Pessoas com deficiência: Estado entrega 100 cadeiras de rodas para banho

Como parte das políticas de cuidados às pessoas com deficiência, a Secretaria Estadual de Saúde (Sesau) adquiriu 100 novas cadeiras de rodas para banho, das quais parte foi entregue nesta terça-feira, 20, a usuários previamente cadastrados no Nerf (Núcleo Estadual de Reabilitação Física 05 de Outubro). Este item não era disponibilizado desde 2012, sendo adquirido pela atual gestão a fim de melhorar a qualidade de vida dessa parcela da população.

A aposentada Idelcira de Oliveira, 69 anos, é uma das pessoas que recebeu uma cadeira. Ela disse que aguardou por dois meses pelo item e agora, finalmente, poderá tomar banho com mais segurança. “Uso uma cadeira de plástico, mas ela escorrega muito. Com a cadeira de rodas para banho fica melhor, é mais seguro”, explicou.

“Estas cadeiras foram adquiridas por meio de recursos federais, na ordem de R$170 mil, e que foram investidos para garantir maior autossuficiência para pessoas com deficiência”, esclareceu o secretário estadual de Saúde, César Penna.

A Sesau (Secretaria Estadual de Saúde) está com processo em andamento para a aquisição de 16 tipos distintos de meios auxiliares de locomoção, totalizando a quantidade de 2.280 itens como cadeiras de rodas, de banho, motorizadas, bengalas, muletas e muitos outros itens fundamentais para a qualidade de vida das pessoas com deficiência, atendendo à demanda cadastrada no Programa de Atenção e Prevenção às Deficiências (PAPD) do Nerf.

Nos últimos dois anos, houve avanços significativos na concessão de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção, atendendo a todas as faixas etárias. No ano de 2015 foram entregues 600 cadeiras de rodas, constituídas de alumínio aeronáutico, dobráveis, leves e principalmente resistentes, e devido à grande demanda reprimida, praticamente todas foram entregues no mesmo ano.

Houve ainda a abertura de credenciamento para contratação de empresas especializadas na confecção de órteses e próteses, com a finalidade de adquirir os itens inerentes à reabilitação. O serviço estava parado há três anos e foi retomado no início deste ano.

Estes itens atendem à demanda cadastrada no Nerf, que desenvolve ações em benefício da reabilitação biopsicossocial da população, abrangendo patologias ortopédicas e enfatizando o tratamento do portador de deficiência física. Os serviços são realizados em regime ambulatorial diariamente por uma equipe multiprofissional formada por fisioterapeuta, fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, assistente social, médico fisiatra, medico ortopedista, psicóloga e enfermeira.