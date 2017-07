Pesquisadores da Fundação Maria Cecília visitam Projeto Crescer

Pesquisadores e especialistas em primeira infância da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal fizeram uma visita aos núcleos do Projeto Crescer: Pintolândia e Cauamé, nesta terça-feira, 18. Eles acompanharam de perto o processo de aprendizagem e produção das oficinas do projeto.

O objetivo da visita é firmar uma parceria para execução do projeto “Survive and Thrive Boa Vista, Fortalecimento de vínculos e estimulação para o desenvolvimento da primeira Infância”, que será implantado no município pela fundação, no âmbito do Programa Família Que Acolhe.

O projeto que prevê visita domiciliar para ajudar a compreender a importância do vínculo, do cuidado, do estímulo com a criança, e de fazer com que essas crianças se desenvolvam bem, conta com importante aliado, o “brinquedo”. É ai que entra a participação do Projeto Crescer.

“Um componente desse projeto é um kit de brinquedo, que será utilizado nas visitas domiciliares com as crianças. Essa visita no Crescer se deu para verificar quanto ele pode contribuir para essa produção de brinquedos. Então concluímos que o Crescer tem todas as condições de desenvolver os brinquedos e de fornecê-los para o programa”, explicou o gerente de conhecimento aplicado, da Fundação Maria Cecília, Eduardo Mariano.

Nas últimas gestões, a prefeita Teresa Surita tem priorizado a primeira infância. Para se construir uma rede ainda mais integrada de desenvolvimento infantil, diversas ações da prefeitura estão em execução com o propósito de transformar Boa Vista na Capital da Primeira Infância.

O secretário municipal adjunto de Gestão Social, Moacir Collini, destacou a importância da parceria e ainda, o desenvolvimento do projeto no município. “Esse projeto vem para consolidar esse cuidado que Boa Vista tem com a primeira infância. O Crescer vai dar esse suporte na produção dos brinquedos. São brinquedos de madeira, bonecas de pano, entre outros, que vão estimular o aprendizado por meio do lúdico, do brincar, que visa o fortalecimento a interação e o vínculo afetivo entre as crianças e os pais”, disse.

Shirléia Rios