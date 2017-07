Pesquisadoras acompanham andamento de estudos sobre HPV em Boa Vista

As pesquisadoras Natalia Kops e Glaucia Hohenberger do Hospital Moinhos de Vento, de Porto Alegre, estão em Boa Vista para fazer o acompanhamento da pesquisa sobre HPV iniciada em março deste ano em duas unidades básicas de saúde. A intenção é verificar a prevalência do vírus em homens e mulheres de 16 a 25 anos.

Boa Vista está entre as 27 capitais selecionadas para participar do Estudo de Prevalência do Papiloma Vírus Humano (HPV) no Brasil, realizado pelo Hospital Moinhos de Vento, de Porto Alegre – RS em parceria com o Ministério da Saúde. A intenção é coletar na capital 250 amostras da pesquisa, que está sendo realizada nas unidades básicas de saúde Olenka Macelaro, no Caimbé e Pr. Luciano G. Rabêlo, no Centenário.

Na tarde desta terça-feira, 11, as pesquisadoras visitaram as duas unidades. “As pessoas que estão nessa faixa etária respondem a um questionário específico e se tiverem dentro do critério estabelecido pelo estudo, fazem uma coleta ginecológica. É simples e não dói, são as mesmas coletas nas unidades. É importante que as pessoas interessadas em participar, procurem essas unidades onde estão sendo coletados os dados”, destaca Glaucia Hohenberger.

Na próxima segunda-feira pela manhã, haverá uma reunião na Secretaria Municipal de Saúde sobre a importância da pesquisa. O HPV é causador do câncer de colo de útero, terceiro tumor que mais mata mulheres no Brasil. A cada ano, 15 mil novos casos são identificados e cinco mil mulheres morrem.

Jamile Carvalho