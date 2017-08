Pesquisador implanta aulas de capoeira e estuda benefícios aos idosos

A adoção de hábitos saudáveis contribui de forma positiva para garantir a melhoria da qualidade de vida dos idosos. Para estudar os benefícios da capoeira a um grupo de idosos, o doutorando da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), Schneyder Jati, está desenvolvendo um projeto de pesquisa com integrantes do Programa Cabelos de Prata, da Prefeitura de Boa Vista, atendidos no Cras Nova Cidade.

“O objetivo desse trabalho é fazer com que consigamos utilizar a capoeira como ferramenta de pesquisa e visualizar e demonstrar os resultados de uma melhor qualidade de vida e autonomia funcional para os idosos”, explicou o pesquisador. Desde fevereiro, o projeto vem sendo executado todas as terças e quintas-feiras pela manhã. Cerca de 50 idosos participam das aulas e já apontam benefícios como a independência e autonomia nas atividades do cotidiano.

“Estou adorando as aulas. A capoeira é diferente, mexe com o corpo, me sinto muito bem. Me deixa leve e cheia de vida. Antes me sentia cansada”, disse Anália de Souza, de 76 anos. Ela é integrante do Cabelos de Prata desde a implantação. Para João Raimundo dos Santos, de 76 anos, há 8 anos atendido no programa, a capoeira mudou seu estilo de vida. “O Cabelos de Prata é minha segunda casa e a capoeira é uma das atividades que eu adoro. Hoje faço coisas que antes não fazia sozinho”, contou.

Ainda conforme o pesquisador, a proposta é utilizar a capoeira como ferramenta para melhorar a qualidade de vida dos idosos e dar melhor autonomia funcional. “Coloquei o projeto na Plataforma Brasil e foi aprovado pelo comitê de ética. Foi assim que tive acesso ao Cabelos de Prata, que não conhecia, apenas ouvi histórias. Hoje ele está me dando a oportunidade de provar cientificamente que o programa funciona sim. Agradeço à Prefeitura de Boa Vista pela oportunidade, abertura, confiança e apoio em relação à pesquisa” explicou.

Ele ressalta também que o projeto foi desenvolvido a partir de um estudo que avaliou as possibilidades de cada participante, respeitando as limitações de cada um, como por exemplo, de pessoas que não podiam andar. “Nesse caso, as atividades são feitas com ela sentada. O mesmo ocorre para quem tem labirintite. Não vou fazer movimentos giratórios com ele, mas posso fazer outra atividade, porque a capoeira tem palma, tem música, tem dança, tem o lúdico, cultura, a questão da disciplina”, frisou.

O pesquisador conta com apoio dos filhos Ighor e Miguel, que ajudam durante as aulas, além do mestre Caímbé, do grupo de capoeira Raízes, e de integrantes da Associação Angonal de Capoeira, da qual faz parte.

Jati também é professor universitário e alguns alunos do curso de enfermagem, incentivados por ele, estão desenvolvendo um projeto de iniciação científica com os idosos que praticam a capoeira. Eles fazem aferição de pressão nos idosos antes e depois da aula de capoeira. Com isso, farão um estudo para verificar o que vai melhorar na qualidade de vida dos idosos com relação ao monitoramento da pressão.

