Personagens da Disney entram no clima do Natal em Família da Assembleia

A Assembleia Legislativa de Roraima inovou na decoração natalina deste ano. Além da tradicional árvore de Natal, personagens da Disney compõem o cenário que está montado no hall da sede do Poder Legislativo e está aberto à visitação pública das 8h às 22h, até o dia 6 de janeiro de 2018. Desde a última sexta-feira, 1º, quando foi realizada a abertura do Natal em Família da Assembleia, centenas de pais com crianças, adolescentes e adultos já passaram pelo local, que tem sido bastante fotografado.

Árvore de Natal; Mickey, Minie e Pluto, os personagens da Disney; ursos de pelúcia gigantes e pequenos no chão e pendurados, como se estivessem sobrevoando de asa delta o local, compõe o cenário natalino na Assembleia.

Na manhã desta segunda-feira, 4, por exemplo, a acadêmica de licenciatura intercultural indígena da Universidade Federal de Roraima, Gilmara Cavalcante da Silva, e sua sogra Maria Alcinda, do município do Amajarí, localizado a 164 quilômetros de Boa Vista, aproveitaram a vinda a Capital e conheceram a decoração. Elas ficaram encantadas.

“Essa é a primeira vez que visito a Assembleia neste período de Natal e tenho que confessar que está muito legal e linda essa decoração e diferente. Essa ornamentação enche os olhos de qualquer um que entre aqui Assembleia. Tá tão lindo que é impossível entrar aqui e não querer observar de perto os detalhes, esses personagens da Disney. As que crianças que vieram ver não querem mais sair daqui”, comentou Gilmara.

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Jalser Renier (SD), disse que a ornamentação deste ano foi pensada nas crianças de Roraima, em especial as que fazem parte do Abrindo Caminhos. “Natal significa o nascimento de Jesus Cristo, e essa decoração é em homenagem a todas essas crianças do programa que, embora ainda sejam crianças na sua essência, no seu modo de ser, de sonhar, nos presentearam com um belo espetáculo de Natal. Que elas possam fazer de suas vidas uma busca constante por um mundo melhor”, ressaltou.

Edilson Rodrigues