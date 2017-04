Período chuvoso: Defesa Civil Municipal alerta sobre quedas de árvores

Um dos principais perigos durante os dias chuvosos é quanto à queda de árvores, por conta de fortes ventos característicos do período. Para prevenir sobre este problema, a Defesa Civil Municipal já iniciou vistorias em diversos pontos da cidade, alertando proprietários de imóveis quanto aos riscos.

Desde o início da semana, a Defesa Civil Municipal já percorreu por diversos bairros e já identificou cinco pontos na região central de Boa Vista onde há árvores que podem oferecer risco à população, em caso de ventos fortes. Em todos os casos, os proprietários devem ser identificados.

“São árvores antigas, localizadas em terrenos baldios. Estamos buscando um contato com alguns proprietários para fazer o alerta, mas isso também se estende àqueles imóveis que são devidamente habitados”, explica Amarildo Gomes, diretor da Defesa Civil Municipal.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em Boa Vista já choveu cerca de 300 milímetros desde janeiro. Em apenas 20 dias, o registro foi de 91,4 mm, considerados abaixo do normal. No entanto, de acordo com o meteorologista Gustavo Ribeiro, são previstas mais chuvas pelos próximos dias.

“A previsão para os próximos setes dias indica chuvas abaixo da média para a região ao norte de Boa Vista, incluindo a capital, e de chuvas dentro da normalidade ao sul. Na média, o trimestre abril/maio/junho tem previsão de chuvas abaixo da média em todo estado de Roraima”, afirma o meteorologista.

Amarildo Gomes também ressalta quanto a ocupação desordenada na capital, onde muitas pessoas se alocaram em regiões propícias a alagamentos, o que piora ainda mais em épocas de chuvas. “Nesses locais, sempre fazemos o trabalho de conscientização, cadastramos as famílias para o caso de enchente, eles receberem todo apoio necessário”.

Os canais de contato da Defesa Civil Municipal, em caso de situação de emergência, são os telefones 95 3268-9121 e o 156, Central de Atendimento da Prefeitura de Boa Vista.

Fábio Cavalcante