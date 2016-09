Pequenos produtores garantem 89% da mandioca em Roraima

Uma raiz típica da América do Sul, a mandioca é um alimento consumido por milhares de brasileiros todos os dias. De fácil adaptação, ela está presente em todos os estados do país. Em Roraima, o cultivo da raiz segue em constante desenvolvimento. A safra 2016 registra uma produtividade de 133 mil toneladas, extraídas de uma área de plantio de 7.950 hectares, alcançando um crescimento de 35% em relação ao ano anterior, quando foram produzidas 86 mil toneladas. Parte deste resultado deve-se a agricultura familiar, que é responsável por 89% da produção estadual.

O coordenador da vertente de mandiocultura da Seapa (Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento), Marcelo Pereira, explicou que atualmente existem três tipos de cultivo em Roraima: mecanizado (950 hectares), com tecnologia total (120 ha) e sistema tradicional (6.850 ha).

“A modalidade com maior produtividade é a com tecnologia total, cada hectare pode produzir até 60 toneladas da raiz, depois vem o plantio mecanizado com 25 ton/ha, seguido do sistema tradicional com 15 ton/ha”, detalhou.

Pereira destacou ainda que 65% da mandioca cultivada em Roraima é vendida para o estado do Amazonas. “Eles são os nossos principais compradores, o restante da produção é comercializado em Roraima mesmo”, informou.

Derivada da raiz, a farinha de mandioca está presente nas refeições de boa parte dos brasileiros, principalmente nas regiões Norte e Nordeste. Atualmente, 95% da produção estadual é consumida em solo roraimense, e os 5% restantes são comercializados no Estado do Amazonas.

Produtividade

O coordenador da vertente de mandiocultura ressaltou que a produtividade da raiz aumentou em 35% no último ano. Ele frisou que este resultado deve-se ao aumento na produtividade se deve a assistência técnica prestada pelos técnicos da Seapa aos produtores.

“Em 2015 foram produzidas apenas 86 mil toneladas da raiz. A estimativa para este ano é encerrar a produção com 133 mil toneladas, isso na mesma quantidade de terra do ano anterior. Esse aumento foi possível devido à tecnologia implantada em algumas regiões com o apoio do Governo do Estado”, disse.

Pereira afirmou ainda que hoje o Estado conta com 235 produtores da agricultura familiar e apenas quatro no ramo empresarial. A agricultura familiar exerce um importante papel no desenvolvimento deste setor, pois somente eles dominam 89% da produção.

Boa parte deste resultado deve-se ao fornecimento de insumos e ao apoio técnico prestado aos produtores pela Seapa (Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento). O Governo do Estado se faz presente na produção familiar com apoio técnico fornecido nas 34 CPRs (Casa do Produtor Rural) presentes em todos os municípios e nas principais vilas.

“Estamos aqui para auxiliar o homem do campo no que for necessário para que esses números cresçam ainda mais nos próximos anos, fortalecendo o agronegócio em Roraima para que ele se torne umas de nossas principais matrizes econômicas”, enfatizou.

Isaque Santiago