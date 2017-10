Pequenos empreendedores expõem peças fabricadas durante a Feira de Negócios do JEPP

As oficinas dos Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP) estão em fase de encerramento nas escolas municipais. Este ano, 15 unidades e 18 turmas participaram do projeto e estão finalizando as aulas com a tradicional Feira de Negócios. A maioria das unidades já programou seu evento. Nessa quinta-feira, 26, foi a vez das escolas Carlos Raimundo Rodrigues e Senador Darcy Ribeiro levarem as turmas participantes do projeto para expor e comercializar seus produtos e serviços na Feirinha.

O projeto é uma iniciativa do Sebrae/RR em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Smec). A metodologia do JEPP estimula o aluno a desenvolver a criatividade, resolver problemas além de prepará-los para as escolhas no futuro, como ingressar no mercado de trabalho, contribuir para o desenvolvimento social por meio da cooperação, cidadania, geração de renda de maneira sustentável.

“Foram cerca de quatro meses em que os professores desenvolveram as oficinas em sala de aula. E este é o momento de vermos o resultado de tudo isso, ver o que os alunos aprenderam e a empolgação deles com cada peça fabricada. Acredito que o aprendizado que eles adquiriram levarão por toda vida”, disse a coordenadora do JEPP na Smec, Elisangela Lopes.

Para cada ano escolar, o programa apresentou um modelo de negócio diferenciado. Este ano, a Secretaria Municipal de Educação decidiu envolver somente as turmas de 3º e 4º Ano, onde trabalharam dois temas. Para as turmas do 3º ano o desafio era desenvolver o tema “Brinquedos Ecológicos” e criar uma loja de peças lúdicas sustentáveis, com a utilização de materiais recicláveis. Já os alunos do 4º ano tiveram que abrir uma “Locadora de Produtos”, e emplacar a locação de diversos produtos junto à comunidade escolar.

Na Escola Senador Darcy Ribeiro, a turminha do 3º ano A, abriu a loja Sucatolândia, com a produção de diversos brinquedos de sucatas e materiais recicláveis como bonecas de pano, pipas, bilboquê, jogo da velha com madeiras, Jogo do Vai e Vem, spinner e muito mais. Para os alunos Clara Poliana e Carlos Eduardo, 8 anos, foi uma experiência única de aprendizado. “No projeto aprendemos várias coisas, trabalhamos em grupo para fazer os brinquedos. As bonecas de pano, costuramos a mão mesmo e ficaram bem bonitas. Foi uma experiência muito boa”, disse Clara.

Para a professora da turma, Maria do Socorro, os alunos se esforçaram muito para fabricarem os brinquedos, se dedicaram dia a dia para que a Feira fosse um sucesso. “As crianças mostraram disposição desde o início. Foi uma experiência muito boa para eles. Num primeiro momento eles participaram das aulas teóricas e depois eles colocaram a mão na massa durante as aulas práticas”, disse a professora que é responsável pela oficina em sala de aula.

Na Escola Carlos Raimundo Rodrigues, duas turmas entraram no projeto. A criançada criou a Loja do Sonho e Locadora Vip. A pequena Carla Isabely, 8 anos, era só alegria durante a feira, momento em que ficou vendendo os brinquedos da turminha. “Para fazer os brinquedos utilizamos vários materiais que iam para o lixo como garrafas pet, tampinhas, latas e caixas de leite”, disse a menina.

A sua professora, Cristiane da Silva, declarou que o envolvimento da turma fez toda a diferença desde o início das oficinas até o momento culminante da Feira. “Primeiramente foram dias trabalhosos, mas eles já tem o empreendedorismo nas veias, sabem negociar, conversar e convencer o outro a comprar. Passamos uma semana trabalhando tudo isso na prática com eles. A turma se envolveu, gostou e a família apoiou”, disse.

O dinheiro arrecadado com as vendas das peças, locação e dos lanches ofertados durante o evento é de responsabilidade dos alunos. Eles é que decidirão quando e em que investir os valores. A maioria, provavelmente, investirá na festinha de encerramento do ano letivo em dezembro.

Ceiça Chaves