“Pela Vida das Mulheres”: inscrições para audiência pública encerram nesta quarta-feira

Encerram nesta quarta-feira, 20, as inscrições pela internet para audiência pública “Pela Vida das Mulheres”. O evento, que debaterá a violência de gênero, acontecerá no dia 21, quinta-feira, a partir das 14h, no auditório do Pronat da Universidade Federal de Roraima. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo site: www.even3.com.br/pelavidadasmulheres .

Quem deixar para a última hora corre o risco de ficar sem vaga, porque o auditório tem número de assento limitado. A organização avisa que pode sim tentar fazer o credenciamento presencial horas antes do início do evento, mas é um risco. A inscrição é importante para ter o direito de receber o certificado.

A audiência contará com a participação da doutora em direito pela PUC/SP, Alice Bianchini; da doutora em história pela PUC/SP, Raimunda Gomes; e também de instituições parceiras do evento como Defensoria Pública do Estado (DPE), Governo do Estado, Ministério Público, ONU-Mulheres, Comissão da Mulher Advogada da OAB e do Núcleo de Mulheres de Roraima (NUMURR).

De acordo com o defensor público-geral em exercício, Stélio Dener, a participação da sociedade e de instituições públicas é muito importante. “Estaremos debatendo sobre um problema que tem afetado não só o Brasil, mas o nosso estado em específico. Todos juntos buscaremos medidas que visem coibir e prevenir a violência de gênero”, disse.

Para a coordenadora da NUMUR, Andréa Vasconcelos, a participação da sociedade é um exercício de cidadania. “A participação da sociedade em geral é um instrumento da democracia”, disse.

“Toda a população está convidada para contribuir com debates, denúncias e cobrando das autoridades competentes políticas públicas para as mulheres”, finalizou Andréa.

Debate

A audiência pública contará com uma mesa de abertura, seguido de um Painel que discutirá “A violência contra as mulheres no Brasil”, abordando os marcos jurídicos e a efetivação da Lei Maria da Penha, como também sobre o feminismo e a violência de gênero. Ao fim do Painel, se iniciará uma mesa redonda que irá abordar “Políticas públicas de enfrentamento à violência contra as mulheres e a aplicabilidade da legislação brasileira”, em seguida será exibido um vídeo intitulado “As vozes das mulheres em situação de violência em Roraima”. São mulheres reais que contam as tristes experiências vividas de agressão e abuso.

A programação completa está acessível no site da Defensoria Pública (www.defensoria.rr.def.br).

Celton Ramos