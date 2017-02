Pedra Pintada: Iteraima recebe apoio do Incra na ação de regularização dos lotes

O Iteraima (Instituto de Terras e Colonização de Roraima) recebeu o apoio do Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), nas ações de regularização da área denominada Pedra Pintada. O Instituto Nacional cedeu um ônibus-escritório para a continuidade das atividades administrativas e de campo.

O Iteraima suspendeu os trabalhos nesta semana para realizar um balanço das atividades que já foram executadas. O presidente do Instituto, Alysson Macedo, informou que a ação será retomada no início da próxima semana.

“Os técnicos do Iteraima já realizaram vistoria em metade do loteamento, então vamos fazer um balanço e identificar as ocupações que já podem ser regularizadas com a autorização provisória de ocupação. Na próxima segunda-feira, estaremos de volta no Pedra Pintada para continuar os trabalhos”, disse o presidente.

As equipes estão no local desde o dia 09 do mês passado, fazendo levantamento topográfico, vistorias, identificação das ocupações, abertura de processos e emissão de documento provisório de posse.

Na primeira fase o Instituto contou com o auxílio da Desenvolve RR (Agência de Desenvolvimento de Roraima), que disponibilizou o escritório móvel para a primeira etapa. Nesta segunda fase, o Iteraima conta com a parceria do Incra.

“Essa é uma característica desta gestão do Iteraima e também do Governo Suely Campos, o trabalho em parceria, para podermos beneficiar muito mais pessoas, levando um serviço de excelência, e resolvendo os conflitos de forma definitiva”, comentou o presidente do Iteraima.

Ele destacou ainda que todos os serviços oferecidos na sede do Instituto serão levados para o Pedra Pintada. Dessa forma, os moradores não precisarão se deslocar até o Instituto para formalizar a solicitação de regularização dos lotes. O presidente explicou que a ação foi planejada de forma a proporcionar comodidade aos moradores e facilidade aos servidores do Iteraima.

“As pessoas podem ficar tranquilas que o Iteraima está com todo o aporte necessário para resolver todas as questões in loco. As pessoas não precisam se dirigir à sede do Iteraima, porque nossa equipe de vistoria, a equipe administrativa de formalização de processo e nossa equipe jurídica estarão presentes, para fazer toda a análise e principalmente resolver os litígios”, explicou.

Ainda conforme o presidente, ao final da instrução processual, o Instituto irá emitir um documento provisório de posse para aqueles que se enquadrarem nos requisitos da lei. Esta autorização de ocupação servirá de garantia da posse do lote, até que o projeto de loteamento seja aprovado junto a prefeitura de Boa Vista, quando o Iteraima poderá emitir os títulos definitivos.

“Os trabalhos de topografia e atualização das parcelas estão sendo feitos juntamente com os trabalhos de vistoria e a abertura dos processos, desta forma, quando o loteamento for aprovado, já teremos todas as condições para emitir os títulos definitivos”, afirmou Macedo.

A ação conta ainda com o apoio da PM (Polícia Militar), da Codesaima (Companhia de Desenvolvimento de Roraima), da Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem Estar Social) e da Caer (Companhia de Águas e Esgotos de Roraima).

Rosiane Menezes