Pedra Pintada: Iteraima instala escritório para regularização dos lotes

O Iteraima (Instituto de Terras e Colonização de Roraima) iniciou na manhã desta segunda-feira, 9, mais uma etapa de regularização na área denominada Pedra Pintada. Para o cumprimento desta etapa, foi instalado um escritório no local, que permanecerá até que todos os lotes sejam identificados e vistoriados, o que está previsto para acontecer em três semanas.

Conforme o diretor de Patrimônio Imobiliário do Iteraima, Nagib Amorim, os trabalhos consistem em fazer um levantamento topográfico, vistorias, identificação das ocupações, abertura de processos e emissão de documento provisório de posse.

“Dessa forma, com essa identificação das ocupações, vamos estancar as vendas de lotes públicos, e demais conflitos que ocorrem nessas áreas irregulares e que só prejudicam as pessoas que se enquadram nos requisitos da lei, e que podem ser contempladas com um lote público”, declarou o diretor.

O presidente do Iteraima, Alysson Macedo, comentou que esse é uma reivindicação dos moradores da área, inclusive das associações que representam os moradores. “O Iteraima se estruturou e criou todos os mecanismos legais para resolver a situação do Pedra Pintada”, declarou Macedo.

O presidente destacou ainda que todos os serviços oferecidos na sede do Instituto serão levados para o Pedra Pintada. Dessa forma, os moradores não precisarão se deslocar até o Instituto para formalizar a solicitação de regularização dos lotes. “A ação foi planejada de forma a proporcionar comodidade aos moradores e facilidade aos servidores do Iteraima. A equipe administrativa de formalização de processo e nossa equipe jurídica estarão presentes, para fazer toda a análise e principalmente resolver os litígios”, explicou.

Ainda conforme o presidente, ao final da instrução processual, o Instituto irá emitir um documento provisório de posse para aqueles que se enquadrarem nos requisitos da lei. Este documento servirá como comprovação de que a ocupação foi vistoriada, e que está em trâmite para a regularização.

“Esse documento dará a primeira segurança para essas pessoas que ocupam uma parcela de terra naquele loteamento. Nós também buscaremos resolver todos os litígios que se apresentarem, de forma ordeira, com muita tranquilidade e responsabilidade, para destinar os lotes da melhor forma possível”, disse o presidente.

Parcerias

A ação conta com a parceria de vários órgãos da administração direta e indireta do Governo do Estado. A Agência Desenvolve RR cedeu um ônibus-escritório para os atendimentos aos moradores. O Iteraima conta ainda com o apoio da PM (Polícia Militar), da Codesaima (Companhia de Desenvolvimento de Roraima), da Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem Estar Social) e da Caer (Companhia de Águas e Esgotos de Roraima).

Pedra Pintada

A área, que pertence ao Estado, começou a ser ocupada irregularmente em dezembro de 2014. Atualmente, o Iteraima estima que existam aproximadamente 1.200 lotes a serem regularizados.

Com a publicação da Lei nº 1063/16 em julho do ano passado, a qual trata da regularização de áreas urbanas de propriedade do Estado, o Iteraima iniciou as ações de regularização da área.

Em agosto de 2016, foi realizado um levantamento para verificar a quantidade de lotes ocupados, identificação das ocupações e cadastro socioeconômico das famílias, para identificar aquelas que se enquadram nos requisitos da Lei.

Esse trabalho de identificação também teve o objetivo de coibir a ação de oportunistas, que se aproveitam da necessidade de moradia para comercializar lotes públicos.

Rosiane Menezes