Pedra Pintada: Iteraima ainda aguarda documentos dos moradores

Após quase quatro meses da ação na área conhecida como “Pedra Pintada”, o Iteraima (Instituto de Terras e Colonização de Roraima) ainda aguarda os documentos dos moradores para o andamento dos processos de regularização dos lotes.

O presidente do Iteraima, Alysson Macedo, explicou que a maior dificuldade na tramitação desses processos é a falta dos documentos que devem ser apresentados pelos requerentes. O Pedra Pintada possui 1.402 lotes, dos quais aproximadamente 300 já possuem certidão de cadastro de ocupação.

“O restante está com pendência de documentos de instrução, necessários para o processo tramitar nas diretorias do Iteraima e chegar até o gabinete para a decisão final”, explicou Macedo.

Ele disse ainda que os documentos que mais faltam nos processos são os pessoais (RG e CPF), comprovante de residência, o Cadmut (Cadastro Nacional de Mutuários) para verificação se o requerente não foi beneficiado em nenhum programa habitacional, além da atualização dos contatos, pois há muita dificuldade em contatar os requerentes pra solicitar a documentação pendente.

As equipes do Iteraima estiveram no local de janeiro a março deste ano, quando foi instalado um escritório permanente para atender os moradores da área e realizar os trabalhos técnicos de vistoria e levantamento topográfico.

Com relação aos lotes que não forem regularizados, o presidente explicou que serão adotadas as medidas previstas em lei, como a retomada dos lotes para destinação a famílias que se enquadrem nos requisitos legais.

“A partir do momento em que o requerente não procura a instituição para apresentar a documentação necessária, subentende-se que ele está abrindo mão do direito dele, e o Iteraima vai intervir nessa situação para destinar as parcelas nestas condições, para pessoas que realmente preencham os requisitos legais”, esclareceu o presidente.

Ele também ressaltou que, em caso de retomada das parcelas, o Instituto seguirá todos os tramites legais do devido processo administrativo, inclusive com o direito a defesa e o contraditório.

Área

A área do Pedra Pintada é de propriedade do Estado, que foi ocupada irregularmente em meados de 2012. A área possui 1.402 lotes divididos em 48 quadras.

Em 31 de dezembro de 2014, ou seja, no final do mandato da última gestão, o Iteraima entregou licenças de ocupação. Em janeiro de 2015, a nova gestão do Iteraima cancelou as licenças, pois foram expedidas de forma irregular, sem qualquer observância das normas legais.

Em janeiro deste ano o Iteraima se instalou na área, com o apoio da Desenvolve RR (Agência de Desenvolvimento de Roraim), que cedeu um ônibus-escritório para os trabalhos administrativos, levando para o Pedra Pintada, todos os serviços oferecidos na sede do Instituto, necessários à regularização dos lotes.

Após quase 60 dias na área, o Iteraima concluiu as vistorias nos 1.402 lotes, e as equipes retornaram à sede do Instituto, para dar continuidade aos trabalhos administrativos.

No mês passado foram entregues as primeiras certidões de cadastro de ocupação para os moradores que apresentaram toda a documentação solicitada e se enquadraram nos requisitos estabelecidos em lei.

Com a regularização da área, os moradores poderão ter acesso a serviços como rede de água e energia, e o Estado poderá oferecer toda a estrutura de Governo como segurança, saúde e educação, por exemplo.

Rosiane Menezes