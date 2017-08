Pedofilia: PF deflagra terceira fase da Operação Gênesis em Boa Vista

A Polícia Federal em Roraima deflagrou na manhã desta sexta-feira, a 3ª fase da Operação Gênesis, com o objetivo de combater a distribuição de arquivos de imagens e vídeos com conteúdo pornográfico infantil através da Internet.

Foram cumpridos três Mandados de Busca e Apreensão e dois Mandados de Condução Coercitiva em Boa Vista/RR, nos bairro dos Estados, Caimbé e Santa Tereza, deferidos no bojo de inquéritos policiais instaurados pela Polícia Federal em Roraima.

Os crimes investigados – armazenamento e divulgação de imagens e vídeos de pornografia infantil – preveem penas que podem chegar a 6 de anos de reclusão e multa.

As investigações foram baseadas em um trabalho investigativo da PF que identificou usuários que utilizam redes sociais, serviços de e-mail e de armazenamento de arquivos para distribuir conteúdo de pornografia infantil.

Com a continuidade das investigações nos inquéritos policiais, a análise pericial do material apreendido e depoimentos dos envolvidos, será apurada as condutas de posse, transmissão, publicação do material de pornografia infanto-juvenil ou outras práticas criminosas, com posterior relatório e remessa do inquérito policial à Justiça Federal.

Durante a 2ª fase da operação deflagrada em 22/10/2015, foram cumpridos 5 Mandados de Busca e Apreensão e 4 Mandados de Condução Coercitiva e a prisão em flagrante de um investigado, no bairro Aparecida em Boa Vista/RR e condução coercitiva de 4 pessoas para prestarem esclarecimentos na Polícia Federal.