PEC que aumenta orçamento para saúde é aprovada na Assembleia

Aprovada por unanimidade na sessão de quinta-feira, 22, a Proposta de Emenda a Constituição (PEC-012), que aumenta de 12% para 18% o percentual orçamentário para a Saúde do Estado, o que significa R$ 120 milhões a mais para a Saúde no próximo ano. Para o deputado Jalser Renier (SD), que destacou o apoio de todos os pares à proposição apresentada pelo deputado Mecias de Jesus (PRB), a garantia de mais recursos para a Saúde “significa que a governadora não poderá mais dizer que a saúde vai passar por deficiências financeiras e que os servidores não poderão ser chamados através de concurso público”.

Segundo Renier, a expectativa agora é que com a aprovação da PEC, a saúde em Roraima melhore. “É bem verdade que ainda existem deficiências, mas há ali um secretário com absoluta competência, que produz com responsabilidade os rumos da saúde pública do Estado. Sabemos a importância de ter a secretaria forte e uma saúde pública de boa qualidade para a sociedade”, declarou.

Durante a audiência pública promovida pela Assembleia Legislativa, no dia 14 deste mês, o secretário de Estado da Saúde, César Penna, afirmou que caso a PEC fosse aprovada, os homologados do concurso de 2013 seriam chamados em fevereiro do próximo ano.

Sobre as expectativas com relação a isso, o presidente da Comissão dos homologados do concurso de 2013, Leonardo Fernandes, disse que agora vai procurar o titular da Sesau para saber como será a chamada desses profissionais da saúde. “Estamos felizes pela aprovação da PEC e agora vamos lutar, não somente pela chamada dos homologados, mas também por outras questões como a dos medicamentos, término das obras e outras providências para a Saúde”, ressaltou Fernandes.

O representante dos profissionais acredita que o aumento no percentual orçamentário para a Saúde dará uma margem para sanar muitas pendências. “A nossa espera é grande. Há três anos que estamos aguardando sermos chamados, agora é o momento e não podemos parar. Temos que buscar meios para não sermos esquecidos”, acrescentou.

Fernandes encaminhou ao Ministério Público Estadual, à Assembleia Legislativa e também à Sesau, documentos apresentando o déficit de profissionais na Saúde.

O deputado Mecias de Jesus, autor da PEC da Saúde, apresentou a proposta de aumento no orçamento da pasta, motivado pela atual situação da saúde pública estadual, denunciada pelos usuários do sistema e órgãos de controle e de fiscalização.

Shirleide Vasconcelos