PEC 199: cartilha tira dúvida de servidores do ex-Território de Roraima

Após a aprovação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 199/16, que trata do enqua­dramento dos servidores dos ex-territórios de Roraima e Amapá, o presidente da Comissão Especial que elaborou o texto final da PEC, depu­tado Hiran Gonçalves (PP-RR), teve a ideia de lançar uma cartilha para tirar as dúvidas dos servidores sobre a PEC 199, e mostrar as repercussões legais com a sua eventual aprova­ção. A cartilha, que está sendo distribuída em Roraima, também lista as principais leis que tratam do assunto.

A PEC 199 permite às pessoas que tenham mantido qualquer tipo de relação de traba­lho com os ex-territórios de Roraima e do Amapá optarem pelo quadro em extinção do governo federal se esse vínculo ocorreu entre a data de sua transformação em estado (outubro de 1988) e outubro de 1993.

Com tiragem de 2 mil exemplares e o título: Legislação sobre o Enquadramento de Servidores Públicos dos ex-Territórios e a PEC 199, de 2016, a cartilha está à dispo­sição dos interessados no Escritório Político do parlamentar, em Boa Vista (RR), na Rua José Faustino da Silva, 762, Canarinho (atrás do CRM).

“A cartilha apresenta a legislação que trata do enqua­­dra­men­to dos servidores dos ex-territórios de Roraima, Amapá e Rondônia, e mostra como a aprovação da PEC 199 modificará a atual legislação com a efetivação desse direito”, explicou Gonçal­ves. Na sua avaliação, a informação da cartilha é de utilidade pública, pois ajuda as pessoas a saberem mais sobre a realidade que cerca a trami­tação da PEC 199 e quem realmente está traba­lhando para garantir o direito dos ex-servi­do­res.

Além da seção Tira Dúvidas, onde são respondidas questões decorrentes da even­tual aprovação da PEC 199, a cartilha traz as Normas sobre o Tema, o resumo da Emenda Constitucional 79, de 2014, além da redação atual da Emenda Consti­tucional 19, de 1998 – Artigo 31, e comentários sobre as Outras Disposições estabele­cidas na Emenda Consti­tucional 79, de 2014, e na Lei 12.800, de 2013, e o Decre­to 8.365, de 2014. Estão presen­tes ainda o texto da PEC 199 aprovado na Comissão Espe­cial e as reper­cussões da PEC 199 na Lei 12.800 de 2013, e no Decreto 8.365, de 2014, com a sua eventual aprovação.

O deputado Hiran Gonçalves apresentou a carti­lha frisando que ela foi elaborada para tirar dúvidas das pessoas que têm a expec­tativa de direito de serem novamente enquadradas no serviço público federal e deixar os servidores dos ex-territórios mobilizados até que a PEC seja aprovada em segundo turno e promul­gada pelo Congresso Nacional.

“Aprovamos em primeiro turno o texto principal da PEC 199, mas, foram apresen­tados três destaques ao texto principal. Desde então, estamos traba­lhando para evitar que esses destaques sejam aprovados porque isso significaria a necessidade da PEC voltar para nova votação no Senado e, depois, para a Câmara dos Deputados de novo”, explicou.

Para Gonçalves, o objetivo é que o texto principal da PEC 199 seja aprovado e, dessa forma, o texto volte para a comissão especial, onde ele é presidente. “Me compro­meto a trabalhar para votar o mais rápido possível, a fim de que a PEC volte para a Câmara e possa ser votada em segundo turno. Depois da aprovação, teremos a promulgação dessa emenda constitucional que tem criado tanta expectativa nas pessoas que nos ajudaram, como eu, a construir o nosso estado de Roraima”.

A votação do segundo turno da PEC 199 deverá acontecer até o recesso da Câmara dos Deputados, que começa no dia 17 de julho. Essa é a expec­tativa do depu­tado Hiran Gonçalves, que está trabalhando para que a vitória do primeiro turno se repita.

Benné Mendonça