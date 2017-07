PcD: Senai-RR credencia pessoas físicas especializadas em atendimento educacional

Profissionais especializados em atendimento educacional a pessoas com deficiência podem trazer seu currículo para prestação de serviços até o dia 28 de julho. Os profissionais credenciados integrarão o Cadastro do Senai Roraima, e poderão ser chamados para prestar serviços quando houver demanda da instituição, em todo Estado.

Os candidatos deverão ter experiência comprovada em acompanhamento de pessoas com deficiência auditiva, visual, mental ou múltipla e apresentar os documentos relacionados no edital, que está disponível em www.rr.senai.br, na recepção do Senai Roraima, localizado na Av. Imigrantes, 399 Bairro Asa Branca – Boa Vista-RR.

A remuneração da hora técnica será de R$ 12,00 (doze reais) e o profissional cadastrado trabalhará de acordo com a demanda de alunos PcD nos cursos de Educação Profissional.

Para a gerente de educação profissional do Senai, Jamili Vasconcelos, a inclusão deve continuar a crescer e as instituições educacionais precisam estar prontas para receber esses estudantes com ações que vão da melhoria dos espaços físicos à mobilização da comunidade escolar. “A escola deve ser um lugar de encontro, de igualdade e de desenvolvimento. Para isso precisamos construir um ambiente educacional que acolha as diferenças existentes, oferecendo um bom acompanhamento especializado para cada tipo de deficiência”, colocou ela.