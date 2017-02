PBAEX: Edital prevê concessão de 69 bolsas para alunos do IFRR em projetos de extensão

Equipe da Pró-Reitoria de Extensão do Instituto Federal de Roraima (Proex-IFRR) estará, nesta quarta-feira, 15, pela parte da tarde, no Campus Amajari, para fazer a divulgação e prestar orientação e esclarecimentos sobre o Edital 001/2017, que trata da concessão de bolsas para alunos por meio do Programa Institucional de Bolsa Acadêmica de Extensão (PBaex).

Para este ano, são oferecidas, pelo programa, 69 bolsas no valor de R$ 400 cada, destinadas exclusivamente aos alunos dos cursos técnicos e superiores presenciais dos campi do IFRR. A vigência será de seis meses, de abril a setembro de 2017. As inscrições terminam na próxima segunda-feira, dia 20.

De acordo com coordenador de Extensão do CAM, Evaldo Pulcinelli, o setor tem recebido, nos últimos dias, muitos discentes e docentes para tirar dúvidas sobre o edital, mas ainda aguarda a entrega dos projetos. “A equipe da Proex estará aqui no campus para conversar, orientar e prestar os esclarecimentos que forem necessários. Por isso, é importante que os interessados participem”, disse.

Entre os objetivos dos projetos de extensão para apoio financeiro, na forma de bolsa de extensão, estão os seguintes: contribuir para o desenvolvimento e a disseminação de ações para a melhoria e o aperfeiçoamento da qualidade de vida da comunidade; incentivar o envolvimento dos alunos nas atividades de extensão na comunidade local e contribuir para a consolidação da Política de Extensão da instituição, despertando o interesse dos discentes, dos docentes e dos técnicos para as atividades de extensão comunitária e desenvolvimento de tecnologia social.

Os recursos financeiros para o custeio do PBaex estão previstos no orçamento da Proex para 2017, no Programa 2031, Ação 20RL, Funcionamento da Educação/Extensão, no valor de R$ 165.630,60.

Todas as regras para a participação podem ser conferidas no edital, publicado em http://reitoria.ifrr.edu.br/pro-reitorias/extensao/editais/editais-2017/pbaex-2017/edital-no-001-2017-proex-reitoria-ifrr.

Rebeca Lopes