Paulo Linhares assume interinamente a Sesau

O médico César Penna deixa o comando da Sesau (Secretaria Estadual de Saúde) e em seu lugar assume, interinamente, o então secretário-adjunto, Paulo Linhares. Os decretos assinados pela governadora Suely Campos foram publicados no Diário Oficial do Estado do dia 6, que circula nesta sexta-feira, 8.

Penna deixa a pasta com saldo positivo, após a inauguração de seis unidades de saúde novas, aumento no número de cirurgias e consultas realizadas, quase mil novos servidores, melhoria no orçamento e nos processos de compra da Secretaria. “Agradeço à governadora Suely Campos pela oportunidade e saio com a sensação de dever cumprido”.

O secretário interino assume com o desafio de dar andamento às duas obras mais importantes para a Saúde nas últimas décadas. Em breve, Roraima ganhará o Hospital das Clínicas, primeiro hospital construído na capital em mais de 20 anos. Em seguida, o HGR (Hospital Geral de Roraima) terá um anexo que irá solucionar a falta de leitos, principal problema da saúde de média e alta complexidade. Outras três grandes obras estão prestes a iniciar, em Caroebe, Santa Maria do Boiaçu e o Centro Especializado de Reabilitação.

Experiência

O novo titular é cirurgião dentista há quase 20 anos, servidor efetivo da prefeitura de Boa Vista e do Estado. Foi secretário municipal de Saúde entre 2011 e 2012, vereador por dois mandatos por Boa Vista (2008-2012/2012-2016) e faz parte da gestão da Sesau desde janeiro de 2015.