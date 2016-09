Patrulha Eleitoral Universitária identifica propaganda irregular

Desde o último dia 16 de agosto está liberada a propaganda eleitoral de partidos e candidatos, mas com algumas restrições. Nas eleições municipais de 2016, a fiscalização de irregularidades pelas ruas ou em locais privados ganhou o reforço dos acadêmicos que participam do Projeto Patrulha Eleitoral Universitária, implantado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Roraima (TRE-RR) no último dia 8 de setembro.

Estudantes de diversas universidades de Boa Vista, inscritos no projeto, realizaram na tarde desta segunda-feira, 12 de setembro, a primeira patrulha eleitoral pelas ruas da cidade. A ação foi comanda pela chefe de cartório da 5ª Zona Eleitoral, Narla Santana. “Nós realizamos um pequeno treinamento na sede do cartório para orientar os estudantes sobre propaganda eleitoral irregular e em seguida partimos para a prática”, explicou.

A fiscalização ocorreu entre o bairro Asa Branca e o centro da cidade e, nesse perímetro, diversas irregularidades foram encontradas. “A legislação prevê que os adesivos não podem ultrapassar o tamanho de meio metro quadrado, porém encontramos diversas situações em que essa norma foi desobedecida. Os responsáveis foram notificados para, no prazo de 48 horas, retirar a propaganda irregular”, disse a chefe de cartório.

De acordo com o assessor de planejamento, Adilson Neves, as patrulhas irão ocorrer sempre às segundas e quintas, das 13h às 18h. “Os universitários que quiserem participar desse projeto ainda podem se inscrever aqui no TRE-RR, porém as vagas são limitadas”, disse o assessor.

Inscrições

Os interessados devem comparecer na Escola Judiciária Eleitoral no horário das 9h às 12h e das 14h às 18h ou entrar em contato por meio dos telefones 2121-7068 e 2121-7002.

