Pátio Shopping recebe Feira Internacional Nações & Artes

A mostra será aberta ao público nesta quinta-feira, 29, e expõe artesanato e produtos até o dia 16 de outubro, na praça de eventos do shopping. Cultura e arte de várias partes do mundo estarão reunidas na feira internacional Nações & Artes, instalada no Pátio Roraima Shopping – Rua João Alencar, 2181, no Cauamé.A feira Nações & Artes reúne artesanato e decoração com peças exclusivas produzidas na Turquia, Japão, Índia, Tailândia, Paquistão, Indonésia, Rússia Bolívia, Peru, Chile, Portugal, Quênia, Brasil e outros países, que estarão à disposição do público para um upgrade na decoração da casa e no vestuário pessoal, inspiradas na cultura de cada povo.

A mostra internacional estará aberta ao público gratuitamente até o dia 16 de outubro, na praça de eventos do Pátio com cerca de 20 artesãos. O evento colocará os visitantes em contato com a arte e um pouco da história de cada país.

No stand da Turquia, por exemplo, poderão ser encontrados copos e taças folhadas a ouro 24 quilates. No espaço do Chile, haverá flores de madeira produzidas na região de Pucón, povoado situado ao Sul de Santiago, aromatizadas que perfumam os ambientes domésticos por semanas.

Em termos de vestuário e peças para o uso pessoal, o público feminino terá a oportunidade de comprar bolsas, toucas e casacos da Bolívia, além de blusas pintadas à mão e vazadas em seda mista, de Portugal, ou, ainda, renovar o guarda-roupa com lindos bordados coloridos do Paquistão.

As semi joias do México são uma atração à parte. Com modelos exclusivos, feitas manualmente, produzidas de pedras extraídas e trabalhadas em forma de pepitas certamente farão muito sucesso junto as mulheres. No stand do Brasil também haverá bijuterias que tem como matéria prima sementes e folhas desidratadas.

No quesito decoração de casa, a pedida são as tapeçarias da Índia, as luminárias e mosaicos turcos, o artesanato russo com as tradicionais bonecas Matryoshka feitas em madeira e as peças de finas porcelanas japonesas.

Além do artesanato, quem visitar a feira também poderá comprar queijos, salames e vinhos produzidos na região Sul do Brasil e degustar delícias da culinária brasileira.

Serviço

O Que: Feira das Nações & Artes – Espaço Internacional de Artesanato e Decoração

Onde: Praça de Eventos do Pátio Roraima Shopping

Quando: Quinta-feira (29)

Quanto: Gratuito

Júlio César Guimarães