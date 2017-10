Pátio Roraima terá horário diferenciado durante o feriado de 12 de setembro

O Pátio Roraima Shopping vai funcionar em horário diferenciado no feriado de 12 de setembro, quando é celebrado o Dia de Nossa Senhora Aparecida (padroeira do Brasil). Na quinta-feira, as lojas do Pátio vão funcionar das 14h às 22h, a praça de alimentação das 12h às 22h, o Super Atacado Nova Era das 9h às 21h e o Cine Araújo conforme a programação, que pode ser conferida no site www.patiororaimashopping.com.br.

Na quinta-feira também será celebrado o Dia das Crianças. Por isso, o shopping vai promover ações e eventos gratuitos em comemoração. Confira as opções:

Pátio Concert

No último sábado, 7, várias pessoas estiveram presentes no Pátio Roraima e puderam conferir a apresentação de crianças e jovens do Instituto Boa Vista de Música (IBVM). O sucesso foi tanto que o projeto “Pátio Concert”, Especial Mês das Crianças, continua! Para celebrar a data, na quinta-feira (12) a praça de alimentação do shopping será palco da Orquestra de Violões, com integrantes do IBVM de 7 a 18 anos. O espetáculo musical é completamente gratuito e acontece a partir das 19h.

Bailinho Infantil

E falando em Dia das Crianças, que tal proporcionar um dia ainda mais especial aos pequenos? Isso é possível com uma “mãozinha” do projeto Pátio Kids. Também na quinta-feira (12), o shopping vai promover gratuitamente o “Bailinho Infantil do Pátio”, com brincadeiras, animação e muita música! O Pátio Roraima mais uma vez priorizando o bem-estar e diversão do público infantil. O evento, que inicia às 17h e segue até 19h, vai acontecer na loja ao lado do Cine Araújo.

Camila Costa