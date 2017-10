Pátio Roraima Shopping sedia a 5ª Semana da Matemática do IFRR

No clima da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), que acontece no país de 23 a 29 de outubro, o Instituto Federal de Roraima (IFRR) está realizando no Pátio Roraima Shopping a 5ª Semana da Matemática. A programação é gratuita e contempla palestras, minicursos, mesas-redondas, oficinas, o 4º Campeonato de Jogos Matemáticos, além da presença do Museu Interativo de Matemática (MIM), inédito em Boa Vista. O evento acontece até sexta-feira, 27, no espaço Pátio Cultural, ao lado do cinema, das 10h às 12h e das 14h às 21h.

Com o tema “Matemática e suas conexões”, o evento visa promover uma ação interinstitucional, abordando a presença da matemática e seus benefícios na vida cotidiana. Um dos objetivos é reunir e demonstrar aplicações que integram também outras áreas do conhecimento, visando estimular o raciocínio lógico e abstrato, bem como os impulsos ao desenvolvimento tecnológico. Segundo a professora Nilra Jane Filgueira, coordenadora do curso de Licenciatura em Matemática do IFRR, o evento contará com participações especiais.

“Temos também o apoio da Universidade Estadual de Roraima [UERR] e teremos a participação da professora doutora Isabel Lara, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul [PUC-RS], que fará a palestra de abertura, realizará um minicurso e ministrará um curso sobre a Neurociência e as dificuldades de aprendizagem em Matemática. Esperamos a participação de professores de Matemática e áreas afins, além de egressos e acadêmicos do curso de Licenciatura em Matemática das instituições de ensino superior de Roraima”, frisou a professora, que também é coordenadora do evento.

Ao todo, 70 alunos do IFRR estarão na realização do evento, conforme informou o coordenador geral, Adnelson Jati Batista. “Teremos 20 alunos na organização do Museu Interativo, 50 no total da ação e nove professores. Vale ressaltar que no formato de interatividade, será a primeira vez do Museu no Estado. O MIM traz alguns feitos realizados pelos matemáticos de outras épocas. Traz também atividades ludo-pedagógicas e materiais manipuláveis para o ensino de conceitos matemáticos, além do 4º Campeonato de Jogos Matemáticos, com jogos milenares e intrigantes. Vale à pena conferir”, explicou.

Para a gerente de Marketing do Pátio, Aline Aguiar, a presença do evento no shopping é uma forma de aproximar mais a população da Ciência e da Tecnologia, através da Matemática. “Além disso, essa é uma ação que acontece em todo o Brasil. O Pátio é parceiro do IFRR e sabemos a importância de sediar esse evento. São várias atividades didáticas e lúdicas, onde todos podem aprender um pouco mais e se divertir ao mesmo tempo de forma gratuita”, enfatizou.

SNCT

A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) foi estabelecida pelo Decreto de 9 de junho de 2004. Ela é realizada sempre no mês de outubro, sob a coordenação do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações (MCTIC), por meio da Coordenação-Geral de Popularização e Divulgação da Ciência (CGPC-Seped), e conta com a colaboração de secretarias estaduais e municipais, agências de fomento, espaços científico-culturais, instituições de ensino e pesquisa, sociedades científicas, escolas, órgãos governamentais, empresas de base tecnológica e entidades da sociedade civil.

A SNCT tem o objetivo de aproximar da população a Ciência e a Tecnologia, promovendo eventos que congregam centenas de instituições a fim de realizarem atividades de divulgação científica em todo o País. A ideia é criar uma linguagem acessível à população por meios inovadores que estimulem a curiosidade e motivem a população a discutir as implicações sociais da ciência, além de aprofundar os conhecimentos sobre o tema “A matemática está em tudo!”.

Serviço

O que: 5ª Semana da Matemática

Quando: Até sexta-feira (27)

Onde: Espaço Pátio Cultural, ao lado do Cine Araújo, no Pátio Roraima Shopping

Que horas: das 10h às 12h e das 14h às 21h

Quanto: Gratuito

Camila Costa