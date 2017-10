Pátio Roraima Shopping registra aumento de 91% no fluxo de clientes após inauguração da Bemol

Com pouco mais de uma semana de inauguração no Pátio Roraima Shopping, localizado na zona Norte da capital boa-vistense, a loja Bemol foi a principal responsável por um aumento de 91% no fluxo de clientes do shopping, em comparação com o mesmo período do ano passado (de 19 a 24 de setembro). O empreendimento, de origem amazonense, também trouxe resultados favoráveis à maioria dos lojistas do mall. Em poucos dias de funcionamento, quase 32 mil cartões de crediário Bemol foram cadastrados em Roraima.

A Bemol é uma das maiores redes varejistas do Norte e foi inaugurada em Roraima sendo a 21ª loja física presente na Amazônia Ocidental. No Pátio, o empreendimento possui mais de dois mil metros quadrados de área de vendas e já gerou mais de 60 empregos diretos. De acordo com Jaime Benchimol, segunda geração no comando do grupo, um dos motivos que o levou a fechar o contrato com o shopping foi acreditar no potencial econômico de Roraima, que obteve um crescimento de 1,2% no volume de vendas no comércio varejista de 2015 para 2016.

“Definimos a Amazônia Ocidental como a área geográfica prioritária para o nosso crescimento. Nessa região faltava atuarmos em Roraima e estamos felizes por ter surgido essa oportunidade no Pátio Roraima. Acreditamos que o empreendimento irá crescer muito nos próximos anos”, enfatizou Benchimol.

Tal crescimento já pôde ser notado nos primeiros dias de funcionamento da loja. Segundo Alves Albuquerque, gerente local, as vendas seguem acima do esperado e a meta é que o desempenho da Bemol se equipare ao de outras lojas do grupo inseridas em shopping centers.

“O movimento, desde a inauguração, está intenso. A Bemol possui 1,2 milhão de clientes portadores do Cartão Bemol. Em Boa Vista, o número vem crescendo bastante e, atualmente, temos mais de 31,5 mil clientes com o nosso cartão. Os produtos que mais saíram, até o momento, foram os itens de linha branca como, por exemplo, geladeiras, lavadoras, freezers, fogões. Também houve grande procura por celulares e eletroportáteis, como liquidificadores, processadores de alimentos, batedeiras e sanduicheiras”, relatou.

Com a inauguração e aumento do fluxo de clientes, outros lojistas também atingiram resultados positivos em setembro. É o caso do empresário Maurício Veiga, proprietário da franquia “Burger King” no Pátio Roraima, inaugurada no dia 31 de agosto deste ano. Segundo ele, o lançamento da Bemol veio para “coroar” o mês de setembro.

“Registramos um aumento de receita de quase 15% acima da concorrência no dia D [19 de setembro] e estabilizando em 10% no aglomerado do mês. Com isso, os resultados do Pátio vêm mostrando que essa foi a opção mais rentável para um investimento desse porte”, afirmou.

Veiga não foi o único empresário a registrar aumentos. Eder Behnck, proprietário das franquias “O Boticário” e “Quem Disse, Berenice?” do Pátio Roraima, disse ter notado um interesse muito maior do cliente em ir ao shopping após a inauguração a Bemol e também por conta das opções de entretenimento que o mall oferece ao público.

“No mês de setembro estamos com crescimento de 35% nas vendas do Boticário, que se deve ao aumento de fluxo. Aumento esse construído principalmente no inicio do mês e nos feriados, aonde os clientes vão muito ao shopping procurando as ações de entretenimento. Além disso, na ‘Quem Disse, Berenice?’ já atingimos a meta da mês”, informou.

Para o superintendente shopping, Fabiano Guerra, Boa Vista ganhou uma visibilidade especial para outras empresas e investidores renomados. “Roraima recebe uma das mais conceituadas empresas da Amazônia Ocidental e maior contribuinte de ICMS [Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços] do Amazonas desde 1993. O shopping ganha uma atratividade muito maior, ampliando seu mix e sua força econômica para conquistar ainda mais clientes e investidores”.

Ainda de acordo com ele, a população é a principal beneficiada, já que ganha com a variedade de produtos de qualidade, preços atrativos e serviços diferenciados. “A inauguração da Bemol é a realização de um sonho. Temos certeza que o shopping entra em um novo momento com muito mais atratividade, fluxo e vendas”, afirmou Guerra.

