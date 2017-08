Pátio Roraima Shopping promove evento gratuito alusivo ao Dia dos Pais

Para celebrar o Dia dos Pais, o Pátio Roraima Shopping está organizando uma programação diferente e que vai reunir gastronomia, música e entretenimento durante o final de semana. No sábado, 12, e domingo, 13, vai acontecer a segunda edição do projeto “Pátio Sunset”, a partir das 17h, no lifestyle do shopping. Em um espaço decorado, estarão presentes algumas das melhores hamburguerias artesanais de Boa Vista: Black Truck, Gordhito’s Gourmet, Fast e Conde Burger. Além disso, o evento contará com a presença das cervejarias Boa Vista e Santo Bier. A programação é completamente gratuita e também contempla gincanas, brincadeiras de rua, além de shows da banda Natural Folk, Rogério Siqueira e DJ Andrezinho.

A segunda edição do projeto “Pátio Sunset”, lançado em maio deste ano, vem com uma proposta especial: comemorar o Dia dos Pais no shopping e em família. A ideia da primeira edição foi proporcionar um encontro de estímulo dos sentidos por meio de experiências integradas nas áreas de gastronomia, artes e música. Já a segunda, além de tudo isso, também visa proporcionar aproximação familiar através de competições saudáveis e o resgate às brincadeiras de rua.

“O Pátio Sunset foi idealizado com propósito de reunir públicos e tribos diferentes, misturando tudo o que é bom em um único lugar. Dessa vez, o evento vai durar dois dias e vamos dar às famílias a opção de celebrar o Dia dos Pais em um local confortável, decorado e com várias opções de entretenimento. Vamos fechar a rua para o evento. Tragam suas bicicletas, skates, patinetes, etc. Queremos que se divirtam com a gente. Esse também será o nosso presente aos pais de Boa Vista”, afirmou a gerente de Marketing do Pátio, Aline Aguiar.

O lifestyle do shopping (área externa no primeiro piso) será decorado pela equipe do shopping para receber as atrações. No sábado (12), a programação vai iniciar com a gincana do “Dia dos Pais do Instituto Batista de Roraima (IBR)”, organizada por professores e alunos. A partir das 20h, inicia o show gratuito da banda Natural Folk.

Já no domingo, 13, a partir de 17h, haverá uma série de brincadeiras de rua gratuitas, tais como quiz, embaixadinhas, campeonato de aviãozinho de papel e de queimada, cabo de guerra, pula-corda, entre outras, com premiação em brindes. O show ficará por conta do cantor Rogério Siqueira. Em ambos os dias, a programação encerra às 22h e contará com participação do DJ Andrezinho.

Serviço

O que: Pátio Sunset Especial Dia dos Pais

Quando: Sábado e domingo, 12 e 13 de agosto

Onde: Lifestyle do Pátio Roraima Shopping

Que horas: A partir das 17h

Quanto: Gratuito

