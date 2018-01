Pátio Roraima Shopping promove ações infantis e gratuitas em janeiro

As férias escolares continuam e muitos pais devem estar se perguntando: como fazer meus filhos aproveitarem ao máximo esse tempo de recesso dos estudos? Pensando nisso, o Pátio Roraima Shopping está promovendo atividades gratuitas para divertir e entreter o público infantil, em especial, e também as famílias. Durante todos os finais de semana de janeiro, programações como matinês, brincadeiras e espetáculos teatrais serão realizadas no shopping.

As atividades acontecerão sempre no sábado e domingo no espaço Pátio Cultural, localizado ao lado do Cine Araújo.

A primeira foi a “Matinê do Pátio”, realizada nos dias 13 e 14, com oficinas divertidas e recreação infantil. Para isso, o Pátio contou com uma equipe preparada, que atendeu dezenas de crianças.

A segunda programação acontece nos dias 20 e 21 de janeiro, quando serão realizadas o evento “Brincadeiras de Rua”, que fez muito sucesso em 2017. O intuito é promover diversão para relembrar “os velhos tempos”, conforme explicou Lourivaldo Breves, responsável pela organização.

“Vamos poder reviver as brincadeiras de rua que fizeram parte das nossas vidas, de nossos pais e avós, deixando videogames e computadores de lado. Queremos mostrar ao pequenos o quanto era divertido brincar em frente às casas, nas calçadas ou em praças, através de brincadeiras populares”, enfatizou Breves, acrescentando ainda que brincadeiras como “Queimada”, “Bandeirinha”, “Cabo-de-guerra”, “Bola de Gude”, “Esconde-esconde” e “Boco de Forno” farão parte da programação nos dois dias.

Para encerrar o mês de diversão, nos dias 27 e 28, a AZ Cia Teatral, de Alex Zantelli, apresentará dois espetáculos teatrais diferentes. No sábado (27), a peça será “Branca de Neve na Terra de Makunaima”. Já no domingo (28) será a vez de “João e Maria na Floresta do Cauamé”.

“As peças trazem as histórias clássicas que todos conhecemos, mas com adaptações. Em a ‘Branca de Neve’, a gente brinca com a história da crise que o Brasil enfrenta, citamos pontos turísticos de Roraima, os anões acabaram crescendo, enfim, transformamos em uma nova história muito divertida e atual, com personagens vividos por crianças. Em ‘João e Maria’ fizemos o mesmo e, claro, passando várias lições de vida”, explicou Zantelli.

Segundo a gerente de Marketing do Pátio, Aline Aguiar, todas as programações foram cuidadosamente pensadas para promover dias de interação entre as crianças e famílias, diversão em um espaço amplo e brincadeiras saudáveis. “Nosso público infantil é fiel e nos acompanha em cada novo evento que lançamos. Por isso, sempre temos muita preocupação e cautela em cada atividade que trazemos para os pequenos. Nosso principal objetivo é conseguir muitos sorrisos e fazer dos dias no Pátio ainda mais especiais e alegres”, enfatizou.

Confira a programação completa e detalhada das “Férias no Pátio”:

Dias 13 e 14 – Matinê do Pátio

O QUE: Recreação Infantil

QUE HORAS: 17h às 19h

ONDE: Pátio Cultural (ao lado do cinema)

QUANTO: Gratuito

Dias 20 e 21 – Brincadeiras de Rua

O QUE: Brincadeiras tradicionais e antigas

QUE HORAS: 18h às 20h

ONDE: Pátio Cultural (ao lado do cinema)

QUANTO: Gratuito

Dias 27 e 28 – Teatrinho no Pátio

O QUE: 27- Espetáculo “Branca de Neve na Terra de Makunaima”, às 18h

28- Espetáculo “João e Maria na Floresta do Cauamé”, às 17h

ONDE: Pátio Cultural (ao lado do cinema)

QUANTO: Gratuito

Que tal mais opções para curtir as férias no Pátio?

O mês de janeiro é um dos queridinhos do público infantil por conta das férias escolares. Quer mais opções de diversão, além da nossa programação especial para janeiro? Então lá vai:

Colônia de Férias Popok – Até o dia 26 de janeiro, a Popok Diversão está oferecendo uma promoção especial de férias, válida de segunda a sexta-feira (exceto feriados), para crianças de 03 a 11 anos.

São vários combos de diversão:

Combo 1: Dois dias, das 14h às 18h – R$ 80

Combo 2: Três dias, das 14h às 18h – R$ 90

Combo 3: Quatro dias, das 14h às 18h – R$ 110

Combo 4: Cinco dias, das 14h às 18h – R$ 140

Combo 5: Seis dias, das 14h às 18h – R$ 160

Combo 6: Sete dias, das 14h às 18h – R$ 190

Combo 7: Oito dias, das 14h às 18h – R$ 210

Combo 8: Dez dias, das 14h às 18h – R$ 230

Informações: (95) 99168-9779.

Loc Brinquedos: Opção de diversão para a criançada é o que não falta no Pátio Roraima. A Loc Brinquedos, situada no primeiro piso do shopping, oferece piscina de bolinhas, pula-pulas diferentes, além de uma atração que arranca gargalhadas da garotada: o touro mecânico. O investimento para aproveitar é de R$ 10 por 20 minutos, R$ 15 por 35 minutos e R$ 5 por três minutos no touro mecânico.

King Play: A King Play oferece para as crianças, jovens e adultos, opções de entretenimento para relembrar outras épocas. Serão fliperamas, simuladores de carrinhos, máquina de resgatar ursinhos, “Arcade King Of Fighter” e PS 3, simulador de futebol, entre outros. São muitas opções para toda a família!Alpha Diversões: Que tal um espaço radical? No Pátio Roraima tem! O Alpha Diversões possui atrações diferenciadas, que estimulam a prática esportiva e a descoberta de novas habilidades. No local é possível praticar arvorismo, escalada, tirolesa, bungee jump, área baby, além de contar com 12 pistas de mini golfe. O Alpha Diversões está localizado no segundo piso do shopping. Confira os valores no local.

Labirinto Do Medo: O Labirinto do Medo contou com a presença de muitos clientes curiosos ao longo de sua temporada no Pátio Roraima. Mas está chegando a hora da atração se despedir do nosso shopping. Se você ainda não conferiu e tomou uns bons “sustos”, corre que ainda dá tempo! O investimento é de R$ 10 por pessoa (para maiores de 5 anos).

Camila Costa