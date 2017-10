Pátio Roraima Shopping celebra o Dia da Cultura Japonesa neste sábado

Pela terceira vez, o Pátio Roraima Shopping sediará o Dia da Cultura Japonesa, evento que será realizado em parceria com a Associação Nipo-brasileira de Roraima (ANIR) e o Consulado Geral do Japão de Manaus (AM). A programação é gratuita e acontece no sábado, 28, das 10h às 22h, na praça de alimentação e no espaço Pátio Cultural, com oficinas de Origami e Furoshiki (embrulho japonês), minicursos de Japonês e Mangá, demonstração de culinária japonesa, workshop de Taikô (instrumento musical de percussão), apresentação de danças típicas e artes marciais, lançamento do documentário da família Tsukuda e muito mais.

A imigração japonesa completou 62 anos em Roraima em setembro deste ano. Segundo a ANIR, o Estado conta hoje com mais de 120 famílias de japoneses e descendentes. O evento de comemoração foi escolhido para o final de outubro em decorrência da inauguração do Centro Cultural da ANIR, localizado no bairro Caçari, que acontece na sexta-feira (27).

“Este Centro Cultural foi construído com recursos do Consulado Geral, que ofereceu também essa parceria para realizar o evento em parceria com o Pátio Roraima, proporcionando a oportunidade da comunidade de Boa Vista conhecer um pouco mais da cultura japonesa”, informou a presidente da ANIR, Elizabeth Mitie.

Ainda segundo Mitie, o Dia da Cultura Japonesa é uma forma de contribuir com a diversidade cultural de Roraima. “Em 2015, quando realizamos a comemoração dos 60 anos da imigração, tivemos um público de aproximadamente 10 mil pessoas. As pessoas que residem em Roraima, comprovadamente apreciam a cultura japonesa. Um índice interessante é que em 2008, por exemplo, existiam apenas três restaurantes de comida oriental. Hoje são 13”, prosseguiu.

O evento vai contar ainda com a presença do Cônsul do Japão, Shuji Goto, e sua esposa, Yoko Goto, da professora de dança da Escola de Bailado Clássico Japonês de São Paulo (SP), Nancy Fujinami, do professor de Taikô, Victor Kouki Uemura, e do chef de cozinha, do conceituado Sea House, Hugo Yamauchi, ambos também de São Paulo. Além disso, também estarão presentes os professores de artes marciais, Delcimar Magalhães (mestre de Karatê) e Carlos Menezes (mestre de Aikidô).

Nos três anos seguidos de realização do Dia da Cultura Japonesa no shopping, o evento conseguiu reunir um número expressivo de pessoas. Um dos objetivos, como destacou a gerente de Marketing do Pátio, Aline Aguiar, é trazer a cultura japonesa para o público de todas as idades.

“A cultura tradição, culinária japonesa e outras coisas, já fazem parte da vida de muitos brasileiros, inclusive do nosso shopping, já que temos restaurantes desse segmento na nossa praça de alimentação. Nosso intuito é proporcionar ações que agreguem valores às pessoas, conhecimento, bem-estar e, claro, diversão. O Dia da Cultura Japonesa pode ser apreciado por toda a família, inclusive pelas crianças, que poderão fazer oficinas gratuitas. Uma ótima opção para o sábado”, disse.

Camila Costa