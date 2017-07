Pátio Roraima sediará torneio de poker durante quatro dias

Em constante crescimento no Brasil, o poker é considerado um esporte que estimula a mente e o raciocínio lógico. Atualmente, segundo dados da Confederação Brasileira de Texas Hold’em (CBTH), entidade oficial da categoria, existem cerca de 7,5 milhões de competidores ativos no país. Para disseminar ainda mais a prática em Boa Vista, o King’s Poker Club fechou uma parceria com o Pátio Roraima e vai promover no shopping, do dia 6 a 9 de julho, o “Pátio King´s of Poker”. A expectativa é reunir uma média de 70 competidores por dia.

A modalidade aplicada no torneio será a Texas Hold’em, considerada a mais popular no mundo, na qual é possível usar qualquer combinação com as sete cartas que são disponibilizadas. Para atrair ainda mais competidores e dar mais credibilidade ao evento, a organização garantiu uma premiação mínima de R$ 10 mil para o grande vencedor. As inscrições serão feitas no dia do campeonato e cada uma custa R$ 100 (tanto Buy-in quanto Rebuy), sendo que 25% do valor total será destinado para o rake (Comissão da Mesa de Poker) e o restante para premiação. Vale ressaltar que a idade mínima para participar é 18 anos. Além disso, um workshop gratuito sobre os princípios básicos do Poker será apresentado no dia 06, às 18h30. Até como forma de mostrar para os leigos sobre o esporte, quais são as cartas x regras e como funciona o jogo.

O King’s Poker Club é conhecido na capital roraimense por realizar torneios esporadicamente e reunir uma série de competidores profissionais e amadores. Segundo o organizador, Patrick Pessoa, o esporte precisa de mais divulgação em Roraima. “Precisamos mostrar às pessoas que o poker é um esporte de habilidade e não um jogo de azar, como muitos ainda acham. Já realizamos uma série de torneios, mas escolhemos o Pátio desta vez justamente para dar mais visibilidade à prática e mostrar como o jogo é fantástico”, disse.

Ao todo, serão quatro dias de competição. A fase classificatória inicia no dia 6 e 7 de julho, a partir das 19h, e no dia 8 (sábado), a partir das 16h. O domingo (9) será destinado apenas para a grande final, marcada para iniciar às 16h30. Cada Blind (aposta obrigatória) terá 25 minutos de duração. Já na final, o tempo será de 30 minutos. O evento conta com o apoio da Stack Fichas.

O fato de ter sido reconhecido como atividade esportiva pelo Ministério dos Esportes, e no âmbito internacional pela Federação Internacional dos Esportes da Mente (IMSA), é um dos atrativos da modalidade, que hoje possui competidores de ambos os sexos e idades distintas. Para a gerente de Marketing do Pátio, sediar o torneio será uma forma de aproximar os adeptos do poker do shopping, garantindo um local confortável para o jogo, além de proporcionar entretenimento aos demais clientes.

“A escolha de sediar o torneio de poker é, além disso, ajudar a popularizar o esporte que está criando cada vez mais adeptos no Brasil e aqui em Roraima. O workshop será também para isso, mostrar os princípios básicos para nossos clientes. Quem sabe saia daqui um grande talento”, afirmou.

Serviço

O que: Pátio King´s Of Poker

Quando: De 6 a 9 de julho

Onde: No Pátio Roraima Shopping – praça de alimentação

Que horas: Quinta (6) e sexta (7) a partir das 19h, Sábado (8) a partir das 16h e domingo (9) às 16h30

Quanto: R$ 100 (Buy-in e Rebuy)

Camila Costa