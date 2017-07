Pátio Roraima sedia projeto educacional de eficiência energética da Eletrobras

A Eletrobras Distribuição Roraima lançou em junho o projeto de eficiência energética “Energia Para Novos Tempos – Educar para Preservar o Meio Ambiente”, que visa disseminar entre alunos do Ensino Fundamental informações sobre como combater o desperdício de energia no Estado. Por conta do período de férias escolares, o projeto será exposto em um ambiente diferente da sala de aula: o lifestyle do Pátio Roraima (área dos restaurantes externa). Para execução, foi providenciada uma estrutura composta de uma unidade móvel e duas tendas. As atividades no shopping iniciaram na quarta, 19, e seguem até quinta-feira, 20, das 16h às 22h, e são abertas ao público.

Ao todo, são 112 escolas públicas e particulares de Roraima participando, uma somatória de mais de 50 mil crianças. A primeira etapa consistiu na capacitação dos professores: um curso com carga horária de doze horas, onde foi passado o programa metodológico para os docentes. Cada escola recebeu também o Kit de materiais da Metodologia Procel Educação.

Os estudantes devem aprender sobre o uso seguro e eficiente da energia elétrica, sustentabilidade, cuidado com o meio ambiente e utilização inteligente das fontes de energia renováveis. De acordo com a gestora do projeto, Glacidalva Andrade, a cada seis meses um grupo de escolas vai desenvolver uma séria de atividades. “Com isso, serão escolhidos alunos, professores e prédios que mais conseguirem economizar energia ao final do trabalho. O projeto terá duração de dois anos”, explicou.

A unidade móvel, que será instalada no Pátio Roraima, é uma van com infraestrutura multifuncional, adaptada para atender estudantes de todas as idades. Já nas duas tendas serão expostas maquetes de equipamentos utilizados na geração de energia eólica, hidráulica e solar. Os visitantes irão conhecer toda a estrutura do projeto e receberão orientações sobre os equipamentos utilizados na geração de energia e dicas de economia.

Para a gerente de Marketing do shopping, o projeto será importante para que tanto os estudantes, quanto os clientes e colaboradores do shopping, aprendam mais sobre o abastecimento de energia elétrica de Roraima e economia em tempos de crise.

“Desperdício de energia não altera só o bolso do consumidor no final do mês, como também prejudica o nosso meio ambiente. As pessoas devem entender como isso acontece durante a execução do projeto”, disse Aline Aguiar.

Lei

O projeto segue a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, dentro do tema transversal Meio Ambiente e se sustenta nos princípios fundamentais da Educação Ambiental da Conferência Intergovernamental de Tbilisi (1977).

