Pátio Roraima: evento gratuito resgata brincadeiras de rua

Com o avanço da tecnologia e novas formas de entretenimento surgindo dia após dia, as brincadeiras, já consideradas do passado, estão cada vez mais esquecidas. Com intuito de resgatar um pouco da infância de quem nasceu até a década de 90, o Pátio Roraima Shopping vai promover neste final de semana um evento para toda a família: “Brincadeiras de Rua”. A ação será gratuita, das 17h às 21h, na loja localizada ao lado do cinema, no segundo piso do shopping.

As crianças da geração atual (ou Z, com datas de aniversário a partir da segunda metade da década de 90) nasceram na era dos computadores, tablets, smartphones e, principalmente, da internet, o que não possibilitou o contato com muitas brincadeiras de rua.

Tais brincadeiras, como amarelinha, cabo de guerra, corrida do saco e do ovo, pula-corda, estátua, caça ao tesouro e, até a regional “corre-corre Macuxi”, ajudam no desenvolvimento físico, estimulam a socialização, ajudam a desenvolver a coordenação motora, o equilíbrio e o respeito às regras.

“Os pequenos estão em uma fase de descoberta, a brincadeira caracteriza vínculo importante com o seu meio social, seus familiares e amigos, e é desse convívio com o outro, que a criança começa a formar sua ideia de mundo”, disse Ana Regina Caminha Braga, psicopedagoga especialista em educação e educação especial.

São essas e outras brincadeiras que estarão disponíveis durante o sábado (29) e domingo (30) no Pátio Roraima. O shopping também vai oferecer ao público apresentações de dança e de Karatê. Os grupos que comandarão as atividades serão: Urbanos e Ichi Ban Dojo, que trabalham no resgate de crianças e jovens da marginalidade.

“Com esse evento, queremos fazer um resgate àquelas brincadeiras de época, que fizeram parte da rotina de muitos pais, assim poderem relembrar e curtir com os filhos e claro, para os adolescente se divertirem também. Serão dois dias de diversão gratuita para todas as idades”, garantiu a gerente de Marketing do shopping, Aline Aguiar.

Serviço

O que: Evento “Brincadeiras de Rua”

Quando: Sábado e domingo, 29 e 30 de julho

Onde: Pátio Cultural, loja localizada ao lado do cinema, no segundo piso do shopping

Que Horas: 17h às 21h

Quanto: Gratuito

Camila Costa