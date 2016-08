Pátio Roraima anuncia programa para otimizar negócios

O Pátio Roraima Shopping anuncia a implantação do programa gratuito de treinamento e de qualificação de lojistas “Pátio Qualifica”. O projeto tem como foco a otimização dos resultados dos negócios por meio de uma série de treinamentos, workshops, consultorias especializadas e um diagnóstico geral. Desenvolvido em parceria com Sebrae e Senai, o programa é oferecido totalmente gratuito para todas as lojas e será desenvolvido durante todo o 2º semestre de 2016.

“Essa é uma grande chance de aprendizado, troca de experiências e crescimento profissional em um momento onde a informação, visão estratégica e conhecimento técnico são os grandes aliados para superarmos os obstáculos e alcançarmos o sucesso em nossos negócios”, define o superintente do Pátio, Fabiano Guerra.

A programação completa do projeto envolve quatro fases, que vão do diagnóstico, passando pelo atendimento ao cliente, estratégia empresarial e gestão. Durante o programa, o lojista terá a oportunidade de aprender a avaliar os pontos fortes da empresa através de um diagnóstico baseado num modelo de excelência em gestão. O Sebrae e o Senai são responsáveis pela capacitação e consultoria.

Alguns itens do programa têm como público alvo os colaboradores e gerentes. Com o atual mercado competitivo, expansão da economia e surgimento de novas demandas, apenas a qualidade já não representa um diferencial entre as empresas no mercado. Tratar bem o cliente, superar expectativas, como agir em situações de adversidade, reter e fidelizar o cliente, são temas da capacitação.

Para os empresários e gerentes, o programa trabalha no nível estratégico, unindo a teoria e prática para a tomada de decisões. Os conteúdos abordam o processo estratégico, análise do negócio, ambiente empresarial e considera, ainda, o diagnóstico do setor e da empresa para a implementação de um plano de ação.

A importância do visual da loja como mais uma importante estratégia para aumentar o faturamento da empresa e não como uma simples exposição de produtos ou serviços é outro tema estudado e colocado em prática. O lojista terá acesso a técnicas de merchandising para expor seus produtos dentro de planejamento dos espaços de forma estratégica no sentido de influenciar na compra do cliente.

O encerramento do “Pátio Qualifica” será em novembro com a entrega do certificado do programa aos participantes.

Calina Bispo