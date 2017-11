Parto humanizado e o papel das doulas é tema de palestra promovida pela OAB

A OAB Roraima, por meio das Comissões da Mulher Advogada e do Direito Médico e da Saúde, vai realizar nesta quinta-feira, 23, a palestra “O Parto Humanizado e o Papel das Doulas”, a partir das 16h, no auditório do Centro de Ciências da Saúde da UFRR.

O encontro pretende discutir temas como ‘Retrospectiva do parto no Brasil’, ‘Organização Mundial de Saúde e o Curso de Obstetrícia no Brasil’, ‘Brasil x Cesarianas’, ‘Programa de Incentivo ao Parto Humanizado e a Rede Cegonha’, ‘Violência obstétrica e o impacto à saúde da mulher e do bebê’, opções seguras de parto e o direito ao pré-natal com evidências e o suporte contínuo na atenção ao parto (o trabalho das doulas).

Para apresentar estes assuntos, o evento terá como palestrantes a obstetriz Andrêza Trajano e a psicóloga Camila Sales. Mais informações no telefone 981140113.

Perfil das palestrantes

Andrêza é obstetriz há nove anos graduada pela Universidade de São Paulo. Trabalhou na maternidade infantil Nossa Senhora de Nazareh em 2009 e com saúde da mulher indígena em Roraima. Durante três anos como parteira na Casa Angela – Centro de Parto humanizado na zona sul de SP e como obstetriz em parto domiciliar. Há dois anos trabalha com a ONG Médicos Sem Fronteiras.

Camila é psicóloga e doula Particular, com experiência no acompanhamento de parto hospitalar e domiciliar e na coordenação do Grupo de Apoio Nascer Luz.

