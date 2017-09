Partidas acirradas marcam inicio do torneio de tênis de mesa do projeto Crescer

O inicio das competições do Torneio de Tênis de Mesa, nesta sexta-feira, 22, está movimentando os integrantes das oficinas do núcleo Calungá do Projeto Crescer. Os alunos da manhã disputaram a primeira fase, no sistema “mata-mata”, ou seja, o perdedor é eliminado da competição. Seis atletas se classificaram para as semifinais que acontecem na próxima sexta-feira, 29.

Os jogos continuam durante a tarde, das 15h às 17h, quando os alunos desse período estreiam na disputa. Estão previstas 12 partidas da primeira fase. No total, 48 atletas se inscreveram no torneio, quatro representando cada uma das seis oficinas ministradas no núcleo: trânsito, serralheria, convivência, compostagem, artesanato e marcenaria.

O aluno Alexsandro Costa de Souza, 16 anos, é um dos atletas da oficina de convivência. Ele conseguiu superar o nervosismo e estreou com vitória no torneio. “Eu comecei perdendo, aí fiquei agoniado. Mas depois fui pegando confiança, observei como meu adversário estava jogando, acertei o saque e consegui ganhar”, disse.

A competição é coordenada pela equipe da oficina rotativa de cultura e lazer, atendendo a um pedido dos próprios alunos, que se identificam com a modalidade. “Eles treinaram o mês inteiro para o torneio. A intenção é proporcionar um momento de integração entre as oficinas e uma competição saudável entre os integrantes do projeto”, disse a instrutora, Lilian Mendonça.

O Núcleo Calungá do Projeto Crescer está localizado no final da avenida Surumu, bairro Calungá.

Gleyde Rodrigues