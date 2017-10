Participantes do Abrindo Caminhos intensificam ensaios para a Cantata de Natal

Cantar, cantar e cantar! Assim está sendo o ritmo dos meninos e meninas que fazem parte do programa Abrindo Caminhos da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima (ALERR), ao se prepararem para a Cantata de Natal deste ano. Este ano o evento natalino está sendo desenvolvido em sintonia com as atividades realizadas pelo programa.

A expectativa é que 110 crianças e adolescentes, nas idades de 5 a 17 anos, participem da Cantata de Natal. Aproximadamente dez canções estão sendo ensaiadas diariamente e conforme a professora do coral, Kastorijane Oliveira, os alunos estão empolgados com os ensaios e na expectativa pelo evento.

“Já iniciamos os preparativos e eles estão empolgadíssimos, ansiosos, porque sabemos que a festa vai ser grande e bonita. Estamos fazendo todo um trabalho de preparação de percepção rítmica e de afinação. Aqui tem criança que nunca havia cantando na vida, mas com trabalho que já está sendo realizado, agora que chegamos nessa época do ano, eles já estão com a voz aperfeiçoada. Quem for assistir pode esperar um excelente e emocionante espetáculo”, anunciou a professora.

O repertório da Cantata de Natal é bem variado e vai de música popular brasileira a cantigas de ninar e encerrará com as tradicionais canções de Natal. Kastorijane gosta do presente, mas não se esquece de olhar a trajetória do programa pelo retrovisor. Essa retrospectiva é importante e auxilia na caminhada.

“Começamos em 2015. Era apenas um embrião o começo de um sonho. Mas começamos com muita esperança de que iria crescer. Hoje, olhar para toda essa estrutura, ver essas crianças realizadas e saber que estamos conseguindo ver o sonho concretizado, é muito maravilhoso”, ressaltou, ao explicar que a apresentação deste ano entrelaçará as atividades desenvolvidas pelo programa, o que significa dizer que o teatro, a ginástica e a dança farão parte deste grandioso show.

Na equipe do coral, além da regente principal, Kastorijane Oliveira, há mais dois regentes auxiliares, Silvandro Barros e Tamir Oliveira, além do tecladista Israel Mafra. Os pais também estão ansiosos com a festa que se aproxima. A dona de casa Ana Paula Moreira Dias – mãe de um dos integrantes do coral contou sobre a satisfação dela e do filho.

“Assim como meu filho, também estou bem ansiosa, até porque ele nunca se apresentou em público, será a primeira vez. Tem também os preparativos com relação a roupa. Mas apesar da ansiedade, meu filho está mais calmo. O coral tem ajudado bastante porque antes ele era muito inquieto. Aqui as pessoas são muito hospitaleiras e carinhosas, e há muito profissionalismo com as crianças. Esse era um espaço que a gente precisava”, disse Ana Paula.

A coralista Paola Moreira Batista, de 6 anos, está serelepe com a ideia de cantar. Ela não perde um ensaio. “Eu estou nervosa, mas estou muito feliz porque meu sonho era cantar”, contou. Foi nas aulas de canto que Paola descobriu o significado da organização. “A professora é bem legal, ela deixa tudo organizado, tudo no lugar, e isso é bem legal”, afirmou.

A estudante Geovana Veras, de 11 anos, está no programa deste o início e disse que está preparada para a Cantata. “Gosto muito de cantar e quero muito participar da Cantata de Natal, então a minha expectativa é grande. Eu aprendo muito fácil as músicas e o Abrindo Caminhos é muito bom, porque nos deu essa oportunidade. Sou uma das primeiras alunas do programa”, disse orgulhosa.

A sede do Abrindo Caminhos fica na avenida São Sebastião, nº 883, no bairro Cambará, zona Oeste de Boa Vista. Além de coral, o programa oferece outras modalidades como teatro, balé, ginástica rítmica, jiu-jitsu e informática.

Marilena Freitas