Participantes da segunda oficina do Cozinha Brasil são certificados

A governadora Suely Campos fez a entrega nesta quinta-feira, 28, de certificados de conclusão da II Oficina do Cozinha Brasil para 500 pessoas beneficiárias do Crédito do Povo, programa desenvolvido pelo Governo do Estado. O curso ocorreu por meio de parceria entre a Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social) e o Sesi-RR (Serviço Social da Indústria).

As turmas da oficina foram divididas nos dias 19 e 20, 25 a 28 de setembro, onde os participantes receberam a parte teórica, além da prática, com produção de receitas doces e salgadas que garantiram o aproveitamento integral dos alimentos e alimentação saudável. Todos os participantes receberam material apostilado. O curso ocorreu na Setrabes.

Durante a cerimônia, a governadora Suely Campos explicou que o acesso da população à qualificação, principalmente a carente, é importante para a base do desenvolvimento econômico de Roraima.

“O trabalho de capacitação feito com parceiros como o Sesi são imprescindíveis para Roraima. A intenção é estimular uma matriz econômica de base por meio de quem mais precisa, incentivando que estes beneficiários consigam abrir um negócio, inclusive por outro grande programa de governo que temos, que é o Balcão de Ferramentas”, disse.

Segundo Suely, o microempreendedorismo é um dos focos mais importantes da gestão. “Somente aqui foram 500 pessoas que receberam certificados, mas já estamos fazendo uma avaliação verificando a possibilidade de estender essas possibilidades para o Interior do nosso Estado”, complementou a governadora.

A autônoma Karen Nunes Pinheiro, de 25 anos, participou do curso. Ela relatou que a oportunidade de participar da oficina foi muito interessante, pois não somente mulheres, mas também homens tiveram a oportunidade de conhecer pratos novos e melhorar a qualidade de vida.

“Aprendemos como fazer alimentos saudáveis com a vantagem de aproveitar as partes de vegetais e frutas que normalmente não são utilizadas na cozinha, então, já evitamos desperdício. Parece algo simples, mas são essas coisas pequenas que geram outras oportunidades maiores na nossa vida. Inclusive eu já estou pensando em abrir um negócio e juntar o que eu aprendi aqui com o que eu já sabia de culinária”, concluiu.

A titular da Setrabes, Emília Campos, afirmou que o encerramento da segunda oficina foi um momento de comemoração. “Com esta ocasião já qualificamos mais de 1200 pessoas que tiveram acesso a excelentes cursos, aprenderam novas receitas e técnicas. É claro que o nosso objetivo maior é que todos tenham a possibilidade de aumentar suas rendas”, declarou.

Cursos

Esta foi a terceira capacitação promovida pela Setrabes a esse público. A primeira edição da Oficina Cozinha Brasil ocorreu no mês de março, reunindo também outros 500 participantes. A segunda, em março, foi a Oficina de Ovos e Bombons de Chocolate, com 210 participantes.

João Paulo Pires