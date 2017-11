Parque do Rio Branco receberá recursos do programa Avançar

Recursos do programa Avançar também serão aplicados na obra do Parque do Rio Branco, que pretende revitalizar e modernizar a área conhecida como Caetano Filho, no Centro de Boa Vista.

A verba foi garantida pelo senador Romero Jucá, que nesta segunda-feira, 13, fez uma visita ao local. O trabalho é executado em parceria com a Prefeitura de Boa Vista que elaborou o projeto e está fazendo a primeira etapa da obra, com a demolição de imóveis e indenização dos moradores.

Até o momento, mais de 260 casas e outras construções foram demolidas. Essas moradias, em sua maioria, eram precárias e afetadas todo o inverno, com a cheia do Rio Branco. “Estamos fazendo aqui uma revolução, porque ninguém acreditava que essa obra seria feita. Esse era um bairro de prostituição e ponto de vendas de drogas. As pessoas viviam aqui em condição de muita insalubridade, sujeitos à deixar suas casas com a cheia do rio. Trouxemos recursos do programa Avançar para o canal do Caxangá que começa a agora. Nas próximas etapas, vamos fazer a urbanização e a construção do Mirante. O que era uma chaga para Boa Vista, passa agora a ser um espaço importante e que vai valorizar a nossa cidade”, afirmou o senador.

Conforme a Prefeitura, a meta é desocupar e demolir até 350 imóveis da região. Por ser uma obra de grande porte, a construção do Parque do Rio Branco será divididas em etapas, com duração total de até dois anos.

“Conseguimos indenizar todas as famílias e, o mais importante, garantir uma condição melhor de moradia para elas porque não tem o problema de alagamento. Estamos trabalhando também no acolhimento aos dependentes químicos, para que recebam a atenção especializada. Esse espaço vai se tornar o ponto turístico mais importante de Boa Vista. É um sonho que eu só posso realizar com essa parceria que a gente faz: o senador consegue os recursos federais e a Prefeitura trabalha com muita qualidade e transparência”, explicou a prefeita Teresa Surita.

Projeto

Na obra do Parque do Rio Branco estão incluídos serviços estruturais, como a canalização do córrego do Caxangá, elevação da avenida Sebastião Diniz, macrodrenagem, infraestrutura para prevenção de enchentes.

Na fase de urbanização, serão construídos calçadões, cortinas d’água e um mirante, para complementar a infraestrutura turística da cidade. O Parque também terá uma área específica para a construção de prédios administrativo. Conforme o planejamento da Prefeitura, as obras devem começar a partir de 2018, com a conclusão do processo licitatório.