Parque do Rio Branco: prefeita Teresa Surita anuncia projeto de revitalização do Caetano Filho

Nesta sexta-feira, 14, durante coletiva de imprensa no Palácio 9 de Julho, a prefeita de Boa Vista, Teresa Surita, apresentou projeto de revitalização da área de interesse social Caetano Filho. O local trata-se de uma área de preservação ambiental, próximo ao rio, e que não há nenhum prédio histórico. A previsão é de que o projeto comece a ser executado em janeiro de 2018, após toda tramitação do processo licitatório.

O projeto, elaborado pelo arquiteto Claudio Nina, que projetou a Ponta Negra, em Manaus, contempla a elevação da avenida Sebastião Diniz, a canalização do córrego Caxangá, obra de macrodrenagem, ajuste do nível para prevenção de enchentes, instalação de equipamentos que promovam a atração do público e turística no local, marina flutuante, cortinas d’água, calçadão e espaço para construção de prédios administrativos.

“Estudamos as condições técnicas de viabilização e os benefícios que a obra trará. O local foi pensado para receber a cheia do rio sem prejuízo à estrutura”, destacou o arquiteto. A área será totalmente revitalizada. Mais um ponto turístico que a cidade de Boa Vista ganhará.

“Essa é uma obra grande, de geração de emprego e renda, que vai mudar a cara da cidade. Vamos ter um aquecimento no comércio, no turismo e oferecer outra condição para a população, que ganha qualidade de vida, opção de lazer. É uma obra diferenciada, difícil de fazer, mas que vai trazer outra realidade para essa parte da cidade. Tenho que agradecer ao senador Romero Jucá que garantiu o recurso para a execução da obra e que é um grande parceiro das ações da prefeitura”, garantiu a prefeita.

No local, há 242 imóveis que serão desocupados no prazo de até seis meses. A equipe do Braços Abertos, no primeiro momento, está recebendo os moradores por demanda espontânea e analisando cada situação individualmente.

As famílias retiradas serão indenizadas e, as que estiverem dentro do perfil serão realocadas para o programa ‘Minha Casa Minha Vida’ no bairro Laura Moreira, na Zona Oeste de Boa Vista. O local terá o padrão do conjunto Pérola e contará com asfaltamento, drenagem, calçadas, iluminação e toda infraestrutura.

“Nenhuma família será retirada sem que haja um acordo. A prefeitura está trabalhando com uma equipe que envolve a Emhur (Empresa de Desenvolvimento Urbano e Habitacional), a Secretaria de Finanças, a Gestão Social, a Procuradoria, o Braços Abertos, para que tudo esteja dentro dos conformes. Uma equipe altamente capacitada para qualquer tipo de discussão”, esclareceu Teresa.

A prefeita informou ainda que as intervenções já começaram e agora será iniciado o trabalho de limpeza da área. “É um trabalho para que não haja outra ocupação indevida, tendo em vista que a maioria dos moradores não tem título definitivo, também já preparando a área para a obra. Estamos trabalhando nesse projeto há mais de um ano e todo levantamento foi feito com muito cuidado”, frisou.

Diferencial das casas onde as famílias serão instaladas: 50 metros de área construída com laje, garantindo segurança, conforto térmico e possibilidade de ampliação; 2 quartos, banheiro, sala de estar, cozinha e área de serviço.

Os que vivem em casas alugadas, até o fim das obras receberão auxílio moradia com o Aluguel Social. O Bolsa Aluguel Social varia de 600 reais a 1.200 reais conforme cada caso analisado. Os atendimentos à população se iniciaram no dia 7 de julho no CRAS São Francisco, localizado no bairro Calungá. Mais de 140 famílias já foram atendidas e 80 acordos já foram fechados.

O morador da região, Rui de Oliveira, vive no local há 26 anos. Ele esteve presente na apresentação do projeto à imprensa e ressaltou que vai dar outra roupagem a cidade. “Ficou muito bonito. A princípio eu estava com receio, porque não sabia exatamente do que se tratava, mas depois que vi a apresentação do projeto por completo tirei todas as minhas dúvidas e vi que será uma obra muito positiva para a cidade. Com certeza vou conversar sobre a questão da indenização”, contou o morador.

Shirléia Rios