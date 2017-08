Parque Anauá vai ganhar novo centro poliesportivo e de lazer

Um dos maiores espaços de lazer da região Norte do país. Um lugar onde as famílias podem passear com tranquilidade, fazer piqueniques, comemorar aniversários, encontrar amigos. Homens, mulheres e crianças praticando exercícios, pedalando, patinando, empinando papagaio, ou simplesmente deitados no gramado, aproveitando a sombra e o vento na beira do lago dos Americanos

O Parque Anauá está cada vez mais presente na vida de quem mora em Boa Vista, ou está só de passagem pela capital, e neste domingo, 20, além de tudo isso, haverá uma ampla programação cultural, de lazer, saúde e cidadania.

É nesse cenário que a governadora Suely Campos vai assinar a Ordem de Serviço para a construção de um novo centro poliesportivo e de lazer no Parque Anauá, que terá investimentos de mais de R$ 14 milhões. A solenidade será às 17h, no Forródromo, mas as demais atividades serão durante todo o dia.

Os recursos para a execução da obra são advindos de um convênio entre o Governo do Estado e o Ministério dos Esportes, garantidos por meio de emenda parlamentar do deputado federal Jhonatan de Jesus. O prazo para a conclusão da obra é de 300 dias após a assinatura da Ordem de Serviço.

“O Parque Anauá é um patrimônio do povo de Roraima e esse novo complexo vai garantir mais espaços de lazer e para a prática esportiva aos frequentadores. Estamos investindo também na manutenção do parque, revitalizando os espaços já existentes, melhorando a segurança e oferecendo uma melhor comodidade a todos”, destacou a governadora Suely Campos.

O que será feito

Nesta primeira etapa, que terá investimentos de R$ 5.088,696,07, estão contempladas a construção de uma lanchonete, duas quadras poliesportivas cobertas, um campo de futebol society, uma pista pavimentada para cooper, um relógio solar em granito, além da urbanização do local.

Já na segunda etapa, que será realizada simultaneamente, serão construídos uma academia, um campo de futebol gramado com sistema de irrigação e drenagem, pista de atletismo oficial de oito raias, dentro dos padrões do COI (Comitê Olímpico Internacional) – o que permitirá o treinamento e a realização de competições em modalidades olímpicas -, além da complementação da pista pavimentada para Cooper, arquibancadas ecológicas para os campos, uma guarita para segurança dos usuários e urbanização da segunda etapa. Para esse lote serão investidos R$ 8.978.160,33.

De acordo com o secretário estadual de Infraestrutura, Gregório Almeida, as obras do complexo esportivo não vão atrapalhar o funcionamento normal do parque, já que será construído num local onde não existe frequência de público.

“Inclusive, as máquinas e equipamentos a serem utilizados na obra terão acesso através de um portão localizado entre a entrada principal e o ginásio Totozão, sem causar nenhum transtorno ao trânsito ou aos frequentadores do parque”, explicou.

Manutenção

Em paralelo às obras do novo complexo esportivo, o Governo do Estado, através da Seinf (Secretaria Estadual de Infraestrutura), está realizando o serviço de manutenção e conservação dos espaços físicos do Parque Anauá, com a limpeza do mato, pequenos reparos na parte elétrica e hidráulica, entre outros serviços para que o local fique adequado para receber os frequentadores no dia a dia. Estão sedo investidos R$ 1.668.882,60.

De acordo com dados da Seinf, a última vez que o Parque Anauá recebeu serviços de manutenção e conservação foi em 2011, quando foram feitos serviços de limpeza do mato, pequeno reparos e pintura em algumas estruturas físicas do espaço, tendo sido investidos à época R$ 5.486, 907,56.

Museu Integrado

O Parque Anauá também abriga o MIR (Museu Integrado de Roraima). O local foi abandonado na gestão passada, que elaborou um projeto no valor de R$ 400 mil para serviços de reparos na unidade. O problema é que esse valor não cobre a reestruturação do prédio, que está muito comprometido, inclusive, há laudo técnico do Corpo de Bombeiros, comprovando que os danos na estrutura do MIR comprometem a segurança e oferecem riscos às pessoas.

Uma reforma no museu e sua total reestruturação exigem recursos estimados de, pelo menos R$ 2 milhões. O IACT (Instituto de Amparo à Ciência e Tecnologia) vai apresentar projeto de reforma do MIR aos Ministérios da Cultura e da Ciência e Tecnologia, a fim de obter verba para realização da obra.

Complexo Tecnológico

O Instituto está concluindo a obra de construção de um complexo tecnológico, ao lado do prédio do MIR, e vai acomodar nesse local, temporariamente, todo o acervo do Museu, que será aberto à visitação. A inauguração do complexo está prevista para o segundo semestre deste ano, restando para conclusão da obra apenas instalação de subestações elétricas e da rede de abastecimento de água.

Gilvan Costa