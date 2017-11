Parque Anauá: obras de revitalização e ampliação já estão em andamento

As obras de revitalização e ampliação do Parque Anauá, um dos espaços mais frequentados pelos roraimenses para práticas esportivas e de lazer, localizado no bairro dos Estados, zona Norte da Capital, começaram neste fim de semana.

Os recursos de R$14 milhões são oriundos do Ministério do Esporte e foram adquiridos por meio de emenda do deputado federal Jhonatan de Jesus. O projeto foi elaborado em parceria pela assessoria do parlamentar e pela Seinf (Secretaria Estadual de Infraestrutura), que é responsável pela execução da obra.

Nesta primeira etapa, que terá investimentos de R$ 5.088,696, 07, serão feitos revitalização do espaço, construção de uma área para ciclismo, uma pista pavimentada para cooper, campo de futebol society, iluminação inteligente (led com aproveitamento solar), quadra coberta, vestiários, reestruturação de calçadas, playground para crianças, além de um restaurante.

Já na segunda etapa, a ser executada simultaneamente, serão investidos R$ 8.978.160,33 na construção de uma academia, um campo de futebol gramado com sistema de irrigação e drenagem, pista de atletismo oficial de oito raias, dentro dos padrões do COI (Comitê Olímpico Internacional), o que permitirá o treinamento e a realização de competições em modalidades olímpicas , além da complementação da pista pavimentada para Cooper, arquibancadas ecológicas para os campos, uma guarita para segurança dos usuários e urbanização do local. O prazo para conclusão das obras é de 300 dias.

Vânia Coelho