Parque Anauá: governadora assina ordem de serviço para obras no local

O Parque Anauá, um dos lugares mais frequentados por desportistas, famílias que buscam o local para fazer piqueniques, comemorar aniversários e, até mesmo, para celebrar cerimônias de casamentos, receberá em breve novas estruturas. A solenidade de assinatura da ordem de serviço contou com apresentação do Coral da Melhor Idade da Setrabes (Secretaria Estadual de Trabalho e Bem-Estar Social), e da Banda de Música da Polícia Militar de Roraima.

A ordem de serviço para a construção de um Centro Poliesportivo e de Lazer foi assinada pela governadora Suely Campos e pelo autor da emenda, deputado federal Jhonatan de Jesus, na tarde deste domingo, 20, no Parque Anauá. Os recursos para a execução da obra são resultado de um convênio entre o Governo do Estado e o Ministério dos Esportes, garantidos por meio de emenda parlamentar do deputado federal Jhonatan de Jesus no valor de R$ 14 milhões.

“Será uma estrutura grandiosa, com duas quadras poliesportivas, pista para cooper, pista de atletismo. Com isso, o Parque vai se tornar cada vez mais uma área consolidada de lazer, de esporte”, comentou a governadora.

De acordo com o deputado federal Jhonatan de Jesus. O Parque Anauá vai se transformar num pólo esportivo, “Isso vai motivar os jovens a praticar esporte, a área de lazer vai chamar a atenção da população, que poderá desfrutar desse grande projeto”, disse.

Todo o projeto foi pensado e elaborado pela equipe da Seinf (Secretaria Estadual de Infraestrutura). O secretário da pasta, Gregório Almeida, explicou que a obra será dividida em duas etapas. “A governadora assinou nesse domingo, a ordem de serviço da primeira etapa e, na próxima semana será a vez da ordem de serviço para a segunda etapa. Os trabalhos devem começar em um prazo de dez dias”, explicou, acrescentando que a previsão é de que em 300 dias a obra seja concluída.

A microempresária Paula Felix, trabalha com o aluguel de patins e frisou que o anúncio de novas estruturas no Parque Anauá é muito bem-vindo. “É bom em todos os fatores e todo praticante de esporte necessita de espaço adequado e, o Parque para mim, foi e está sendo uma ótima opção. É um ponto esportivo de Estado com ótima aceitação dos praticantes de esporte”, comemorou.

Estrutura

A pista de atletismo, homologada pela CBA (Confederação Brasileira de Atletismo), terá oito raias. Será construído um campo de futebol com especificações olímpicas que abrangerá várias modalidades, duas quadras cobertas, um campo de futebol society com grama sintética, um relógio solar em granito, além da urbanização do local, com espécies nativas, florestais e frutíferas, que ficará sob a responsabilidade da Seinf, em parceria com a Femarh (Fundação Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos).

Lazer no Parque

A tarde deste domingo foi marcada por diversas atividades e ações para celebrar a assinatura da ordem de serviço que vai mudar a cara do Parque Anauá. A Femarh distribuiu mudas de plantas, cultivadas no Viveiro Agroflorestal Cláudio Delai, o qual a Fundação é responsável pela gestão do espaço.

Alunos de Nutrição, Educação Física e Enfermagem da Faculdade Estácio da Amazônia deram orientações sobre exercícios físicos que podem ser feitos no parque, alimentação saudável, aferição de pressão, entre outros serviços.

“Muitas pessoas não têm contato com um nutricionista e trazer esse serviço para a comunidade aqui no Parque é muito gratificante pra nós e de grande valia para a população”, disse Flávia Amaro, coordenadora do curso de Nutrição da Faculdade Estácio.

Para o servidor público João de Deus, o atendimento de saúde oferecido foi importante, “para a gente ver como anda a nossa saúde. É bom ter ações como estas voltadas para a sociedade. Espero que continue sempre assim”, disse.

Vânia Coelho